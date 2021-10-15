"Красной" Херсонской области поручили усилить карантин, - правительство
Луганская и Херсонская области должны усилить карантин из-за вспышки COVID-19 в некоторых ОТГ
Об этом сообщила пресс служба правительства .
На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС поручили Херсонской и Луганской областям:
- усилить контроль за соблюдением карантина;
- увеличить коечный фонд;
- ввести дополнительные ограничения на территориях ОТГ, где фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости коронавирусом.
3 15 октября Херсонская область перешла в "красную" зону карантина.
Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области 18 октября перейдут к "красной" зоны карантина .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное