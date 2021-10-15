"Красной" Херсонской области поручили усилить карантин, - правительство

Об этом сообщила пресс служба правительства .



На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС поручили Херсонской и Луганской областям:

усилить контроль за соблюдением карантина;

увеличить коечный фонд;

ввести дополнительные ограничения на территориях ОТГ, где фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости коронавирусом.

3 15 октября Херсонская область перешла в "красную" зону карантина.



Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области 18 октября перейдут к "красной" зоны карантина .