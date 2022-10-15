Красное уведомление
"Красное сообщение" (на языке оригинала - "Red Notice") - американский комедийный боевик. Главные роли в фильме исполнили Райан Рейнольдс, Дуэйн Джонсон и Гал Гадот. Режиссером и сценаристом выступил Роусон Маршалл Тербер
О чем фильм
Развитие событий в фильме стартует с момента, когда Интерпол дает "Красное уведомление". Такое уведомление предусматривает высший ордер. Его ключевые требования – активизация охоты на людей, находящихся в розыске по всему миру.
Центральный персонаж – сотрудник ФБР Джон Хартли (Дуэйн Джонсон). За свою карьеру мужчина задержал немало преступников. Он уверен в себе и готов к работе. Но на этот раз все пойдет не по плану. И как результат — странное сотрудничество с крупнейшим и известнейшим вором произведений мирового искусства.
Герои совершат кругосветное путешествие, посетят джунгли и побывают в тюрьме.
Актерский состав: Райан Рейнольдс, Гал Гадот, Дуэйн Джонсон, Крис Бриллиантополос, Риту Эрия и другие.
Ленту можно посмотреть на стриминговом сервисе Netflix в украинском дубляже.
Два сиквела одновременно
В ноябре 2021 г. продюсер Хирам Гарсия объявил о плане создания сиквела. Затем он добавил, что в продолжении первой части главные персонажи снова будут участвовать в ограблениях.
А уже в январе 2022 года стало известно, что на экраны выйдут два сиквела. Их будут снимать один за другим.
Маршалл Тербер снова выступит одновременно в роли сценариста и режиссера. Соответственно и основной актерский состав останется прежним.
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