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Красное уведомление

15 октября, 2022 суббота
17:50
Статьи

"Красное сообщение" (на языке оригинала - "Red Notice") - американский комедийный боевик. Главные роли в фильме исполнили Райан Рейнольдс, Дуэйн Джонсон и Гал Гадот. Режиссером и сценаристом выступил Роусон Маршалл Тербер

О чем фильм

Развитие событий в фильме стартует с момента, когда Интерпол дает "Красное уведомление". Такое уведомление предусматривает высший ордер. Его ключевые требования – активизация охоты на людей, находящихся в розыске по всему миру.

Центральный персонаж – сотрудник ФБР Джон Хартли (Дуэйн Джонсон). За свою карьеру мужчина задержал немало преступников. Он уверен в себе и готов к работе. Но на этот раз все пойдет не по плану. И как результат — странное сотрудничество с крупнейшим и известнейшим вором произведений мирового искусства.

Герои совершат кругосветное путешествие, посетят джунгли и побывают в тюрьме.

Актерский состав: Райан Рейнольдс, Гал Гадот, Дуэйн Джонсон, Крис Бриллиантополос, Риту Эрия и другие.

Ленту можно посмотреть на стриминговом сервисе Netflix в украинском дубляже.

Два сиквела одновременно

В ноябре 2021 г. продюсер Хирам Гарсия объявил о плане создания сиквела. Затем он добавил, что в продолжении первой части главные персонажи снова будут участвовать в ограблениях.

А уже в январе 2022 года стало известно, что на экраны выйдут два сиквела. Их будут снимать один за другим.

Маршалл Тербер снова выступит одновременно в роли сценариста и режиссера. Соответственно и основной актерский состав останется прежним.

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