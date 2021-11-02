"Красная" зона: в Киевской области усилили контроль за соблюдением карантина

Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает пресс-служба Киевской ОГА.

Как отмечается, сначала проверки носили профилактический характер, но с сегодняшнего дня, 2 ноября, контроль в регионе был введен усилен.

Так, 41 мобильная группа будет проводить рейды по территории области. В ее состав будут входить представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местных властей.

"Они будут усиленно контролировать, как в регионе соблюдаются ограничительные меры, предусмотренные "красной" зоной. Безусловно, противоэпидемические нормы достаточно жесткие, но эти требования крайне необходимы для преодоления пандемии", - подчеркнул Володин.

Напомним, Киев и 15 регионов находятся в "красной" зоне карантина . В их числе и Киевская область.

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