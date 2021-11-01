"Красная" зона в Киеве: полицейские начали проверки COVID-сертификатов в общественном транспорте и заведениях питания

Об этом передает журналист Эспрессо.TV Арам Атанесян.

В частности, рейдовые группы правоохранителей проверяют документы у граждан с помощью сканирования QR-кодов. Пассажиры общественного транспорта предъявляют COVID-сертификаты и в цифровом варианте и в бумажном.





Также полицейские проверяют и заведения общепита Киева. COVID-сертификаты или ПЦР-тесты должны иметь и персонал, и посетители.







Читайте также: Киев сковали пробки в первый день "красной" зоны

При отсутствии соответствующих документов у граждан составляется админпротоколы о нарушении правил карантина, которые затем направляются в суд для принятия решения.





Предусмотренный штраф – от 17 до 34 тыс. грн. Размер штрафа определяет суд.





Напомним, с 1 ноября в Киеве начала действовать "красная" зона адаптивного карантина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb