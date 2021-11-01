"Красная" зона в Киеве: полицейские начали проверки COVID-сертификатов в общественном транспорте и заведениях питания
В Киеве после введения "красной" зоны карантина правоохранители начали проверку наличия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в общественном транспорте и заведениях общественного питания
Об этом передает журналист Эспрессо.TV Арам Атанесян.
В частности, рейдовые группы правоохранителей проверяют документы у граждан с помощью сканирования QR-кодов. Пассажиры общественного транспорта предъявляют COVID-сертификаты и в цифровом варианте и в бумажном.
Также полицейские проверяют и заведения общепита Киева. COVID-сертификаты или ПЦР-тесты должны иметь и персонал, и посетители.
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При отсутствии соответствующих документов у граждан составляется админпротоколы о нарушении правил карантина, которые затем направляются в суд для принятия решения.
Предусмотренный штраф – от 17 до 34 тыс. грн. Размер штрафа определяет суд.
- Напомним, с 1 ноября в Киеве начала действовать "красная" зона адаптивного карантина.
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