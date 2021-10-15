"Красная" зона: в Херсоне на улицы вышли 12 патрулей для контроля за карантином

Об этом сообщил сайт горсовета .

"С самого утра мы мониторим соблюдение карантинных требований - в Херсоне сейчас работают 12 протиковидних патрулей. В этом направлении усиленно действуют также правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Ситуация с СOVID-19 в городе критическая - больницы, определенные опорными, заполненные более чем 95%.

В пятницу на маршруты городского транспорта вышли все троллейбусы и автобусы.