"Красная" зона: в Херсоне на улицы вышли 12 патрулей для контроля за карантином
В Херсоне с сегоднешнего дня введена "красная" зона карантина
Об этом сообщил сайт горсовета .
"С самого утра мы мониторим соблюдение карантинных требований - в Херсоне сейчас работают 12 протиковидних патрулей. В этом направлении усиленно действуют также правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Ситуация с СOVID-19 в городе критическая - больницы, определенные опорными, заполненные более чем 95%.
В пятницу на маршруты городского транспорта вышли все троллейбусы и автобусы.
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