"Красная" зона карантина: в Луганской и Львовской областях полностью стабилизировались COVID-показатели
В Луганской и Львовской областях стабилизировались показатели по коронавирусу, однако регионы пока находятся в "красной" зоне
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава .
По данным Минздрава, в Черкасской области только один показатель не в норме – коэффициент выявления случаев, в Одесской и Донецкой областях – уровень госпитализаций. Однако в двух областях "красной зоны" полностью стабилизировались показатели - Львовской и Луганской областях.
В "красной" зоне находятся 19 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
В "оранжевой": Полтавская, Харьковская, Закарпатская.
К "желтой" зоне отнесено: Тернопольскую, Кировоградскую, Черновицкую области.
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- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
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