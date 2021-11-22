"Красная" зона карантина: в Луганской и Львовской областях полностью стабилизировались COVID-показатели

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава .

По данным Минздрава, в Черкасской области только один показатель не в норме – коэффициент выявления случаев, в Одесской и Донецкой областях – уровень госпитализаций. Однако в двух областях "красной зоны" полностью стабилизировались показатели - Львовской и Луганской областях.

В "красной" зоне находятся 19 регионов:

Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская., Волынская Черкасская, Винницкая.

В "оранжевой": Полтавская, Харьковская, Закарпатская.

К "желтой" зоне отнесено: Тернопольскую, Кировоградскую, Черновицкую области.

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