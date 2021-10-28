"Красная" зона карантина не повлияет на проведение местных выборов, – ЦИК
В областях Украины, которые находятся в "красной" зоне карантина, ограничения не повлияют на проведение местных выборов
Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия в Facebook.
Выборы в воскресенье, 31 октября, состоятся во всех запланированных округах.
"В это воскресенье выборы состоятся во всех запланированных округах, независимо от зонирования страны. Пожалуйста, проголосуйте безопасно", – говорится в сообщении.
В ЦИК заявили, что на избирательный участок потребуются паспорт, маска, антисептик и личная ручка, а также необходимо соблюдать дистанцию.
"Если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке", - говорится в сообщении.
- Напомним, на это воскресенье запланированы местные выборы в городские, поселковые и сельские советы. Также 31 октября пройдут выборы мэра Харькова.
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