"Красная" зона карантина не повлияет на проведение местных выборов, – ЦИК

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия в Facebook.

Выборы в воскресенье, 31 октября, состоятся во всех запланированных округах.

"В это воскресенье выборы состоятся во всех запланированных округах, независимо от зонирования страны. Пожалуйста, проголосуйте безопасно", – говорится в сообщении.

В ЦИК заявили, что на избирательный участок потребуются паспорт, маска, антисептик и личная ручка, а также необходимо соблюдать дистанцию.

"Если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке", - говорится в сообщении.

Напомним, на это воскресенье запланированы местные выборы в городские, поселковые и сельские советы. Также 31 октября пройдут выборы мэра Харькова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb