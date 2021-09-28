"Красная" зона карантина: как будут работать школы
В МОН сообщили, что в "красной" зоне карантина школы будут работать при условии 100% вакцинации учителей
Об этом заявила заместитель министра образования Вера Рогова, передает 1 + 1 .
По ее словам, "оранжевая" и "желтая" зоны предусматривают вакцинацию 80% педагогов. При этом учатся все дети: дошкольная, начальная, высшая, средняя школы.
"Если регион переходит в "красную" зону, то обязательно 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет, то учебное заведение перейдет на дистанционное образование", - отметила Рогова.
Она добавила, что речь идет о стопроцентной вакцинации всего коллектива учреждения - только при этом условии смогут работать и детсады, и начальная, и специализированная школы.
- Напомним, Черновицкая, Харьковская и Луганская области близки к переходу в "красную" карантинную зону.
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