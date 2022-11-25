Красная линия: Подробности тайных переговоров Байдена и Си об Украине

Как я впервые сообщаю в своей новой книге "Overreach", именно вмешательство, одобренное Пекином, заставило США не поддержать соглашение, предложенное поляками о поставках советских самолетов МиГ-29 украинским ВВС еще в марте. А с сентября шквал личной дипломатии министра иностранных дел Китая Ван из НАТО и США привел к редкому моменту публичного согласия по России, когда Си Цзиньпин во время встречи с Джо Байденом на саммите G20 на Бали заявил, что мир "должен предотвратить ядерный кризис на Евразийском. континенте".

В течение всей войны настоящую позицию Китая по поводу российско-украинского конфликта было трудно определить - не в последнюю очередь потому, что Пекин говорил обеим сторонам то, что они хотели услышать. В марте Ван неявно обвинил США в "разжигании напряженности" и "сеянии раздора" в отношениях с Россией. В прошлом месяце он заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что "Китай также будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина, чтобы объединить и увести за собой российский народ", согласно государственному телеканалу CCTV. Ван также пообещал, что "Китай готов углублять контакты с российской стороной на всех уровнях". Еще в сентябре, в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, Ван заявил Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что Китай "остается открытым к диалогу и обмену мнениями с НАТО и готов совместно содействовать прочному и стабильному развитию двусторонних отношений... в духе честности и взаимного уважения" .

Пекину было известно о планах России по военной операции. Но россияне представили предстоящую военную операцию как "ограниченную операцию по возвращению утраченной российской провинции и воссоединению России в исторических границах". Этот нарратив соответствовал китайской позиции по Тайваню.

Так на чьей же стороне на самом деле Пекин? Реальность такова, что Китай последовательно поддерживал только одну сторону – свою собственную. Но иллюзия китайской поддержки была одним из многих просчетов, выведенных Владимиром Путиным на путь войны. На саммите в Пекине 4 февраля этого года Си и Путин объявили о "дружбе без ограничений" с "отсутствием запретных сфер" сотрудничества. Оба лидера заявили, что новый уровень китайско-российского стратегического партнерства "превосходит" альянсы времен холодной войны. Ссылаясь на источник, имеющий давние тесные отношения с высшим политическим и военным руководством Китая, Пекину было известно о планах России по военной операции. Но россияне представили предстоящую военную операцию как "ограниченную операцию по возвращению утраченной российской провинции и воссоединению России в исторических границах". Этот нарратив соответствовал китайской позиции по Тайваню, хотя было четко отмечено, что российская операция не должна повредить зимней Олимпиаде в Пекине, которая завершилась 20 февраля – за четыре дня до вторжения Путина.

Главное, в источнике отмечается, что в конфиденциальном приложении к "дружбе без ограничений" содержатся взаимные гарантии безопасности, которых Россия добивалась от Китая в течение десятилетий, но до сих пор не могла получить. Подобно статье 5 НАТО, согласно которой нападение на одного члена является нападением на всех, Пекин и Москва обязались прийти друг другу на военную помощь в случае иностранного вторжения на их территорию, если будут выполнены особые условия, касающиеся причины такого вторжения. Эта чрезвычайно хитрая и дальновидная оговорка, внесенная по настоянию Китая, фактически исключает территории, недавно аннексированные в военное время, и таким образом освобождает Пекин от любых обязательств реагировать на нападения на аннексированные территории Украины.

На самом деле, существовала небольшая вероятность того, что польские МиГи могли бы существенно повлиять на ситуацию на поле боя.

Масштабы военной операции России, в частности, строгая секретность блицкрига нападения на Киев, о котором еще 21 февраля не знал даже Лавров, застали Пекин врасплох. Хотя китайцы официально поддержали Путина дипломатично, обвинив НАТО в провоцировании конфликта, существовало глубокое (и вполне обоснованное) беспокойство, что Путин перегнул палку, спровоцировав Запад на объединенный фронт, чего можно было бы избежать, проведя ограниченную операцию на Донбассе. Угроза ядерной эскалации, высказанная Путиным 27 февраля, встревожила весь мир, включая Китай. Ключевым приоритетом для Пекина было "избежать какой-либо ядерной эскалации и способствовать прекращению огня" в российско-натовском противостоянии, сообщил источник, имеющий регулярные личные контакты с лидерами Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Путин - опрометчиво в китайских глазах - разыграл свою самую опасную карту еще в начале полномасштабного вторжения.

Поэтому когда через несколько дней возникла угроза дальнейшей эскалации в виде предложения польского правительства поставить Украине весь свой парк истребителей МиГ-29 советских времен, китайцы обеспокоились. На самом деле, существовала небольшая вероятность того, что польские МиГи могли бы существенно повлиять на ситуацию на поле боя. От 26 до 33 польских МиГ-29 были изготовлены в начале 1980-х годов для ВВС ГДР и были проданы Варшаве за символическую сумму в 1 евро за штуку в 2003 году. Румыния, владевшая 20 подобными самолетами МиГ-29, вывела их из эксплуатации много лет назад. И все же предоставление страной-членом НАТО истребителей любого типа Киеву стало бы важным символическим, если не обязательно оперативно значимым шагом на пути к прямому вовлечению НАТО в конфликт. Первоначально Вашингтон был настроен положительно. Но через день, 8 марта, Пентагон резко изменил свою позицию, объявив предложение Польши "не приемлемым".

Что заставило Вашингтон изменить свое мнение? Частично это была срочная и конфиденциальная инициатива по негласным каналам с участием бывших европейских лидеров и высокопоставленных чиновников, одобренная китайцами. С момента заявления Путина от 27 февраля о ядерной готовности НОАК также обращалась по военным (а не по дипломатическим или политическим) каналам в высший российский генералитет, с которым они поддерживали личные контакты на протяжении многих лет совместных военных учений и переговоров о военных закупках. Цель Пекина заключалась в том, чтобы гарантировать, что даже в случае принятия политического решения о применении ядерного оружия российская армия будет настаивать на соблюдении своей давней ядерной военной доктрины, предусматривающей ее применение исключительно при провоцировании нападений на российскую территорию. Во время этих неофициальных контактов по "второй линии" Вашингтон и НОАК договорились – необычно, учитывая ухудшение отношений во времена президентства Дональда Трампа, – что если США не поддержит соглашение по МиГам, то пекинские генералы сделают все возможное, чтобы разрядить ядерную угрозу Путина на оперативном уровне. "Это сработало, - заявил китайский источник. В США решили, что поставки самолетов - это шаг, который заведет слишком далеко".

Хотя об этой негласной инициативе в начале марта ранее не сообщалось, тот факт, что США сохраняли принципиально осторожное отношение к поставкам стратегических вооружений Украине в течение всей войны, фактически подтверждает, что Вашингтон оставался глубоко осведомленным о беспокойстве Китая, которое разделяли многие крупнейшие страны Европейского Союза. Несмотря на резкую эскалацию поставок денежных средств и военной техники, в том числе 155-мм артиллерии, способной стрелять управляемыми снарядами, и высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), НАТО воздерживается от предоставления Украине штурмовиков, вертолетов, танков, боевых ракетных комплексов и крылатых ракет дальнего действия.

Во время ряда встреч с руководством НАТО с начала сентября Ван пообещал использовать значительные рычаги влияния Китая на Москву, чтобы убедить Путина отказаться от использования ядерного оружия, в то время как НАТО подтвердило, что не будет давать стратегическое оружие Украине.

В то же время китайская поддержка Москвы оставалась столь же осторожной. Пекин предлагал дипломатическую и информационную поддержку, но исключал значительное военное сотрудничество, заставляя россиян покупать беспилотники в Иране, разбирать бытовую технику на компьютерные чипы и пытаться выкупить вертолеты, ракеты и системы противоракетной обороны у своих военных заказчиков из развивающихся стран. Угроза санкций США в отношении их глобальных операций заставила многие ведущие китайские банки, такие как ICBC, Новый Банк Развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, отказаться от кредитов и финансирования из России. Китайские энергетические гиганты, такие как Sinochem, также приостановили все российские инвестиции и совместные предприятия. В августе UnionPay – китайский аналог Visa и Mastercard – также прекратил сотрудничество с российскими банками, ссылаясь на санкции. Материальная мотивация выхода пекинских корпораций из России была ясна: до войны объем торговли Китая с Россией составил 100 миллиардов долларов (по прогнозам, в этом году он вырастет на 30 миллиардов долларов благодаря увеличению импорта нефти), а из США и ЕС – более 1,5 триллиона долларов.

После совместного осуждения Байдена и Си угрозы применения ядерного оружия на Бали в начале этого месяца так называемые мартовские договоренности "второго пути" стали государственной политикой "первого пути". Как сообщает китайский источник, благодаря челночной дипломатии Вана НАТО и Китай эффективно согласовали свою позицию по недопущению эскалации украинско-российского конфликта. В ходе ряда встреч с руководством НАТО с начала сентября Ван пообещал использовать значительные рычаги влияния Китая на Москву, чтобы убедить Путина отказаться от использования ядерного оружия, в то время как НАТО подтвердило, что не будет давать стратегическое оружие Украине.

На саммите на Бали Си (при поддержке Премьер-министра Индии Нарендры Моди) публично призвал к возвращению в дипломатию и отметил необходимость поиска мирного урегулирования. Эту позицию еще должно официально поддержать НАТО, настаивающее на том, что украинцы сами решат, когда им садиться за стол переговоров. Но многие высокопоставленные должностные лица в НАТО - например, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и президент Франции Эмманюэль Макрон - независимо друг от друга предложили Киеву готовиться к мирным переговорам. В то время как гарантии безопасности границ России, предоставленные Китаем еще в феврале, могут сыграть важную роль в создании для Кремля путей отступления, которые смогут "спасти лицо", в отличие от вероятных гарантий безопасности Украины со стороны НАТО.

Какова цена Китая за его миротворчество? Пекин надеется улучшить отношения с НАТО и Европой и положить конец кровавой и бесперспективной войне, которую так опрометчиво начал его союзник Путин. В Украине Китай, как говорится в источнике, "в конце концов, позиционирует себя как нашу последнюю надежду на мир в этом мире". В конце концов, Украинцы, которых, вероятно, попросят пожертвовать землей ради мира, могут с этим не согласиться.

Автор: Оуэн Мэтьюз

Переведен с The Spectator

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