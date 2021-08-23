"Красная линия" и "продолжение оккупации": "Талибан требует у США покинуть страну до сентября
23 августа в интервью Sky News пресс-секретарь талибов Сухайл Шахин заявил, что продолжение эвакуации аэропорта Кабула после 31 августа "будет иметь последствия" для США и Великобритании
Об этом заявил представитель "Талибана" Сухайл Шахин в интервью Sky News.
"Это красная линия. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все свои военные силы. Поэтому если они продолжат это (эвакуацию, - ред), это означает, что они продолжают оккупацию, хотя в этом нет необходимости", - сказал представитель исламистов .
Он добавил: "Если США или Великобритания будут искать дополнительное время для продолжения эвакуации - ответ - нет. Или это будет иметь последствия"
Представитель "Талибана также сказал, что продолжение эвакуации после 31 августа "вызовет недоверие" у джихадистов.
"Если они намерены продолжать оккупацию, это вызовет реакцию", - добавил Шахин.
Отметим, спикер исамистив сделал соответствующее заявление на фоне заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что он лично будет просить Джо Байдена продлить срок выхода американских войск из Афганистана, чтобы позволить большему количеству людей уйти от господства талибов.
- Напомним, согласно информации журналистов CNN военные США с понедельника будут пускать в аэропорт Кабула только граждан стран НАТО и владельцев грин-карт.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное