"Красная линия" и "продолжение оккупации": "Талибан требует у США покинуть страну до сентября

Об этом заявил представитель "Талибана" Сухайл Шахин в интервью Sky News.



"Это красная линия. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все свои военные силы. Поэтому если они продолжат это (эвакуацию, - ред), это означает, что они продолжают оккупацию, хотя в этом нет необходимости", - сказал представитель исламистов .



Он добавил: "Если США или Великобритания будут искать дополнительное время для продолжения эвакуации - ответ - нет. Или это будет иметь последствия"



Представитель "Талибана также сказал, что продолжение эвакуации после 31 августа "вызовет недоверие" у джихадистов.



"Если они намерены продолжать оккупацию, это вызовет реакцию", - добавил Шахин.



Отметим, спикер исамистив сделал соответствующее заявление на фоне заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что он лично будет просить Джо Байдена продлить срок выхода американских войск из Афганистана, чтобы позволить большему количеству людей уйти от господства талибов.

Напомним, согласно информации журналистов CNN военные США с понедельника будут пускать в аэропорт Кабула только граждан стран НАТО и владельцев грин-карт.