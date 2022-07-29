"Красиво пылает": советник мэра показал большой пожар возле Мариуполя вблизи российских фортификаций и складов
Вблизи временно оккупированного Мариуполя заметен густой дым. По информации советника городского головы, горят поля с урожаем зерна, рядом расположены фортификации и склады оккупантов
Петр Андрющенко опубликовал видео пожара в телеграме.
"Намного меньше украинского зерна удастся украсть с полей возле Мариуполя. Красиво пылает в сторону Новоазовска - Донецка. А рядом - фортификации, склады техники с БК и минные поля. Ни потушить - ни украсть. Надеемся, что огонь перекинется на базу мразей и будет прекрасный хлопок", - написал Андрющенко.
Дым заметно в 15 км от Мариуполя.
"Ну и еще немного Мариупольского хлопка для кафиров. Теперь - из города. Красота. Правду говорят - но огонь можно смотреть вечно", - добавил Андрющенко.
- 28 июля силами Украины уничтожены 4 склада с боекомплектами и 1 база российских оккупантов.
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