Петр Андрющенко опубликовал видео пожара в телеграме.

"Намного меньше украинского зерна удастся украсть с полей возле Мариуполя. Красиво пылает в сторону Новоазовска - Донецка. А рядом - фортификации, склады техники с БК и минные поля. Ни потушить - ни украсть. Надеемся, что огонь перекинется на базу мразей и будет прекрасный хлопок", - написал Андрющенко.

Дым заметно в 15 км от Мариуполя.

"Ну и еще немного Мариупольского хлопка для кафиров. Теперь - из города. Красота. Правду говорят - но огонь можно смотреть вечно", - добавил Андрющенко.

28 июля силами Украины уничтожены 4 склада с боекомплектами и 1 база российских оккупантов.

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