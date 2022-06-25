"Красава!" Черные запорожцы с первого выстрела гранатометом уничтожили вражеский танк

Видео опубликовала пресс-служба подразделения в Telegram.

""Мелкий давай танк!" А он взял и дал по танку. Южное направление, уничтожение российского панцирника. Красиво работает пехота, хороший результат", - говорится в сообщении.

На видео один из бойцов гранатометом уничтожил танк агрессоров.



