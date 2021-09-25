Краматорск празднует сто пятьдесят третьей День города

Подробности рассказывает Еспресо.TV .



Первым горожан поздравил краматорский мэр Александр Гончаренко.



"Друзья! Нашему родному Краматорску - 153 года!

Наш город молодой, но уже имеет свою историю и традиции. Этот город успешных, амбициозных и сильных духом людей, которые делают все для его процветания и комфортного проживания.



Нам действительно есть чем гордиться. Краматорск известен далеко за пределами Украины своими достижениями в машиностроительной отрасли. Наш город динамично развивается, имеет стратегические планы и реальные перспективы воплощения большого количества новых проектов.



Посмотрите, какими темпами развивается Краматорск сейчас: впервые за 30 лет строится новое жилье, областная многопрофильная больница, завершено строительство различных инфраструктурных объектов, восстановлено парки и скверы, работает ледовая арена.



Краматорск - стремительно растет и непрерывно совершенствуется, и впереди у нас еще много работы. Уверен, что совместными усилиями и ежедневным трудом мы сделаем наше общество еще более успешной, ведь Краматорск этот город с огромным потенциалом ", - говорится в поздравлении мэра .



Утром на центральной площади города стартовал праздничный легкоатлетический марафон, самый масштабный в Донецкой области.



Дистанции - 42, 21, 10 и 5 км. Также идут детские забеги, забег с собаками, семейная эстафета, благотворительный забег и скандинавская ходьба. Предварительно на марафон было зарегистрировано почти 2 тыс. участников.



Также в эти в городе проходит волейбольный турнир памяти олимпийского чемпиона Станислава Люгайло.



Окримтого, на площади Мира будут работать локации с детскими интерактивами, эксклюзивные фотозоне и ярмарок.







Вечером будет праздничная программа:







20:00 - Украинская группа Kazka,

21:00 - певица Оля Полякова,



22:00 - кавер-группа "Пропеллер Ришелье",



23:00 - фейерверк.





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