Краматорск и Славянск - главные цели для россиян на ближайшие недели, - советник главы МВД Денисенко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас главные военные действия проходят на территории Донбасса. Россияне будут пробовать идти на Славянск и Краматорск. Судя по всему, именно в этих городах будут разворачиваться самые ожесточенные боевые действия в ближайшие недели", - рассказал Денисенко.

Советник главы МВД также призвал жителей временно оккупированных территорий на Юге Украины эвакуироваться.

"Что касается Юга Украины, то в этой ситуации в военно-политическом руководстве Украины уже все сказали о контрнаступлении ВСУ. Единственное, что хотел бы добавить и повторить слова министеркира по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, которая призвала граждан эвакуироваться из южных областей, чтобы облегчить работу нашим военным, поэтому призываю людей не колебаться и эвакуироваться даже если есть возможность выехать через оккупированный Крым", - добавил он.

10 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ сдерживают российские войска в районе Белогоровки Луганской области. Также атаки оккупантов осложняются потерями боеприпасов, которые на складах уничтожают украинские артиллеристы

10 июля аналитики ISW предположили, что российское руководство, кроме Донбасса и юга Украины, планирует аннексировать Харьковскую область.

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