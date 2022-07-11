Краматорск и Славянск - главные цели для россиян на ближайшие недели, - советник главы МВД Денисенко
Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что в ближайшие недели оккупанты попытаются наступать на Славянск и Краматорск
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас главные военные действия проходят на территории Донбасса. Россияне будут пробовать идти на Славянск и Краматорск. Судя по всему, именно в этих городах будут разворачиваться самые ожесточенные боевые действия в ближайшие недели", - рассказал Денисенко.
Советник главы МВД также призвал жителей временно оккупированных территорий на Юге Украины эвакуироваться.
"Что касается Юга Украины, то в этой ситуации в военно-политическом руководстве Украины уже все сказали о контрнаступлении ВСУ. Единственное, что хотел бы добавить и повторить слова министеркира по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, которая призвала граждан эвакуироваться из южных областей, чтобы облегчить работу нашим военным, поэтому призываю людей не колебаться и эвакуироваться даже если есть возможность выехать через оккупированный Крым", - добавил он.
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