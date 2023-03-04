2665 дней Украина не покупает российский газ.

До этого, более 20 лет, Россия контролировала Украину через газовую трубу.

И вот Майдан, Революция Достоинства, новая власть и назначение Коболева в Нафтогаз.

Коболев разрушает теневые схемы. Нефтегаз перестает кормить кланы. И, люди!! Что же это происходит??? Вместо миллиардного ущерба, Нафтогаз сразу же начинает генерировать многомиллиардные доходы в бюджет Украины! Становится крупнейшим налогоплательщиком в стране.

За одно это Коболев достоин памятника и звания Героя Украины. Но это было не все.

Команда Коболева проводит переговоры с рядом европейских газотрейдеров и в зиму 2015-16 Украина впервые в истории входит без российского газа. Сейчас идет 2665-й день, как мы не покупаем газ у агрессора.

Команда Коболева проводит переговоры с рядом европейских газотрейдеров и в зиму 2015-16 Украина впервые в истории входит без российского газа. Сейчас идет 2665-й день, как мы не покупаем газ у агрессора

За это тоже можно было бы монумент, но это еще не все.

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Оставшись без рычагов влияния на Украину, Россия использует предательский контракт на поставку газа, подписанный Юлией Тимошенко. Контракт Юли дает основания Газпрому потребовать от Украины 80 млрд долларов. Это куча денег. Проигрыш этого иска стал бы для Украины катастрофой.

Команда Коболева не просто отбивает атаку на 80 млрд в Стокгольмском арбитраже, а вынуждает Россию выплатить Украине 2,9 млрд долларов.

Команда Коболева не просто отбивает атаку на 80 млрд в Стокгольмском арбитраже, а вынуждает Россию выплатить Украине 2,9 млрд долларов

Что там по Коболеву? Он народный герой, спросите вы? Памятник поставили? Его фамилия внесена в учебники истории, как образец добросовестного госслужащего? Присвоено звание Герой Украины?

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Нет. Сначала кланы, потерявшие свой черный нал из Нафтогаза, натравили на Коболева продажные СМИ и половина населения Украины ненавидит его за высокую зарплату.

А теперь Коболев сядет за решетку. Потому что нех*й вы*бываться. Воровал бы, как все, был бы уважаемым человеком.

Это был краткий очерк об Украине, реформах и мотивации последующих поколений чиновников что-то реформировать, имея пример Коболева. Который должен стать героем. Где-то в другой стране, где эффективных чиновников ценят. А у нас сядет за решетку.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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