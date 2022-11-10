Крах Трампа и гений Байден. Будут ли США топить за Украину после выборов

8 ноября в США переизбирали Палату представителей, треть Сената, законодательное собрание и губернаторов во многих штатах. Финальные подсчеты продолжаются, можно констатировать — республиканцы получили хорошие результаты. Но назвать это большим успехом все же нельзя.

Доминирующая фигура Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп возлагал большие надежды на эти выборы. Еще накануне 8 ноября он анонсировал, что намерен сделать "очень большое заявление". Это должно быть объявление о том, что он намерен принять участие в президентских выборах 2024 года. Не признав своего проигрыша по переизбранию президентом в 2020 году, он неоднократно намекал, что готов снова вступить в борьбу. Заявление о "я иду в президенты" должно было быть оглашено 15 ноября, в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Но сейчас политические советники Трампа советуют ему не торопиться. Ведь многие республиканцы обвиняют Трампа в плохих результатах кандидатов, которых он поддержал, тогда как губернатор Флориды Рон Десантис, которого экс-президент отказался поддержать, убедительно победил, мгновенно подняв свой авторитет как серьезного претендента на пост президента в 2024 году.

Рон Десантис, о чрезвычайной победе с огромным отрывом которого пишут в США и ЕС — почти вдвое младше Трампа. На промежуточных выборах его хвалят за то, что он смог достучаться не только республиканцев, но и демократов. Десантис имеет хорошее образование: Йельский университет и Гарвардскую школу права. Он работал юрисконсультом морского флота США, а затем редактором консервативных газет. К политику привержены несколько миллиардеров-спонсоров Республиканской партии. У него красивая жена-телеведущая и трое детей — семья из готового избирательного плаката.

Десантис – очень умеренный критик нынешней администрации Джо Байдена. В начале октября Десантис и Байден вдвоем встречались с жителями Флориды, пострадавших от урагана "Иен". Разруха после стихии была безумной — около 400 тысяч человек остались без домов, многие предприятия остались без электричества. После того как в СМИ появились общие фото Десантиса и Байдена, а губернатор еще и добавил, что "наше сотрудничество носит уникальный характер и началось задолго до урагана" - Трамп окончательно разозлился на однопартийца.

Если искать исторические параллели — Республиканскую партию после Трампа ждет серьезное обновление и пересмотр причин "как мы до такого дошли". Это не что-то новое — мало кто давал республиканцам какие-то шансы после Ричарда Никсона и Вотергейтского скандала — того самого, который воспет в массовой культуре от Голливуда до мультфильма "Футурама". Избавиться от ореола скандального Никсона республиканцам того времени помог Рональд Рейган. Так что сейчас, несмотря на Трампа и его потуги, взять реванш — республиканцы ищут своего харизматичного и умного лидера.

Для украинцев, не без помощи российской пропаганды, уверены, что республиканцы враги и обязательно пропутинские — могу сказать, что нам нужен баланс. Нам нужна поддержка каждого американского налогоплательщика без привязки к их политическим предпочтениям. И, наконец, нужно прекратить поучать американцев, за кого именно им голосовать на фоне того, что нашими депутатами на крайних выборах становились Медведчук, Кива, Рабинович, Трухин и Тищенко.

Многие в штыки восприняли недавнее заявление Лидера Республиканской партии в Палате представителей США Кевина Маккарти о том, что мы очень поддерживаем Украину. Но вероятно, что партия потребует от Украины большей подотчетности по поставкам оружия.

"Нужен не открытый чек, а уверенность, что ресурсы направляются туда, где это нужно. И нужно, чтобы у Конгресса и Сената была возможность открыто обсуждать это", - заявил Маккарти.

Не вижу ничего плохого и пророссийского в этом заявлении. Американские политики после Ирана и Афганистана постоянно находятся на крючке подотчетности своим избирателям и поэтому неплохо четко рассказать, что помощь США идет напрямую к нуждающимся, а не на банковские счета определенных деятелей нашей власти.

Здесь было очень интересное заявление руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии:

"Мы были шокированы, услышав эти комментарии господина Маккарти, честно. Всего несколько недель назад наша делегация посетила США и встретилась с ним. Нас заверили, что поддержка Украины в войне с Россией будет оставаться приоритетом, даже если они победят на выборах".

Наш политик, стремившийся подружиться то с Коммунистической партией Китая, то с путинским кошельком Романом Абрамовичем, так и не понял, что когда в игру вступает США — нужны подшивки чеков и бухгалтерская отчетность. Американцы умеют считать свои деньги.

Многих украинцев взволновали заявления конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор Грин, что финансовую помощь Украине остановят, если республиканцы победят на выборах в Конгресс. Здесь нужно читать не только громкие заглавия, но и последствия таких громких обещаний до выборов. Тейлор Грин придерживается крайне правых взглядов и является любимицей Трампа. Ее радикальные заявления были подвергнуты критике очень влиятельной республиканкой Лиз Чейни. Как и упомянутый выше Десантис давно эффективно работает в союзе с Байденом и демократами.

Из очень интересного сенатор-республиканец Рэнд Пол выиграл третий срок в Сенате. В мае этот политик, представитель радикального трамповского крыла, блокировал законопроект о предоставлении Украине пакета военной помощи. Многие в Украине называют его злом, прямым русским щупальцем в Сенате. Но тут же нужно читать глубже биографию семьи Пола — его отец тоже известный политик и отстаивает идею изоляционизма США. Когда мы сами будем разбираться со своими проблемами, а весь мир подождет. Для Кентукки – края шахт, необозримых полей кукурузы и бурбона – это считается нормально. Хочется покритиковать, но вспомним, кого выбирал наш аналог — Донбасс, и все станет ясно.

Из сюрпризов для Офиса президента и Андрея Ермака персонально конгрессуман Виктория Спартц тоже победила на выборах. Республиканка на 21,5% обогнала свою соперницу от демократов. И таким образом подтвердила мнение, что этот политик серьезно и надолго. Это не случайная симпатичная блондинка из Носовки, которой кто купил место в Конгрессе. Это звезда Республиканской партии от очень богатого высокотехнологичного округа Индианы. И лучше с такими этническими украинками иметь хорошие отношения, а не ссориться с телеэкранами.

Если мы подытожим выборы — Украину никто не будет сливать, не будет бросать. И никто не пойдет спасать Путина. Ни республиканцы, ни демократы.

Промежуточные выборы должны были стать триумфом Дональда Трампа, но они зафиксировали, что Байден, которому через пару недель будет 80 лет — политический гений. Несмотря на внутренние американские штормы с абортами, инфляцией, критикой медицинской системы времен Обамы, он сумел сохранить баланс и относительно спокойны два следующих года в Конгрессе.

Трамп должен был объявить, что идет в президенты. 9 ноября Байден сказал, что "намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году. Хотя окончательное решение будет принято в начале 2023 года".

И тут же важное послание о республиканце: "Я готов работать со своими коллегами-республиканцами. Я думаю, что американский народ ясно дал понять, что ожидает, что республиканцы тоже будут готовы работать со мной", - сказал Байден.



Так что можно констатировать, что ничего плохого после этих выборов для Украины не будет. Разве больше финансового контроля. Но, если честно, финансовый аудит Украине никогда не помешает. И во время войны особенно, когда одним война, а другим возможность стать долларовым миллиардером.