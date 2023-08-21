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OPINION

Крах "Пражской весны" и "хлопок" над Симоньян

Игорь Гулик
21 августа, 2023 понедельник
20:02
Мнение

Август для России считают роковым месяцем

Причем, началось все не с 1991 года, когда в Москве гекачеписты попытались вернуть колесо истории наоборот, или с августовского дефолта 1998-го. И не с 99-го, когда империя впервые попыталась сломать независимую Ичкерию. И не с 2000-го, не из гибели атомной субмарины "Курск", которая "утонула".

Оглядываясь в историю, понимаешь, что фатализм российского августа начинался задолго до этих событий, а гораздо раньше и одет был в совершенно не катастрофические, на первый взгляд, одеяния. К примеру, 13 августа 1961 года советское партийное руководство решило построить зловещую Берлинскую стену, и, пожалуй, немногие из тогдашнего политбюро задумывались над тем, какие необратимые последствия будет иметь падение этого сооружения для самого Советского Союза через каких-то 28 лет.

Сегодня имеем 55-ю годовщину вторжения в Чехословакию советских войск, начало краха так называемой Пражской весны — попытки первого секретаря компартии Александера Дубчека и его команды сторонников "социализма с человеческим лицом" модернизировать страну, вырвав ее из орбиты "великого северного соседа".

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Попытки, которая сначала родилась в рядах интеллектуалов — Людвика Вацулика, Милана Кундеры, Яна Прохазки, и сначала имела далеко от политики триб (на конференции в Либице литераторы "реабилитировали" творчество и философию Франца Кафки). Кто бы мог подумать, что легализация в Варшавском блоке романа "Замок" станет стартовым выстрелом для попытки штурма советского "замка"?

О советском вторжении в России предпочитают говорить как о триумфальном парадном походе (нечто сродни тому, как в феврале 2022 года московиты шли на Киев, готовясь к дефиляде Крещатиком). На самом деле, тогдашние фото и кадры кинохроники демонстрируют нам ненасильственное сопротивление пражан, которые с национальными флагами вышли против оккупационных танков.

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Но когда вам придется побывать в маленьком моравском городке Угерске Градиште, вам обязательно расскажут о невероятном поступке местного гарнизона чехословацкой армии, который решился на сопротивление зайдам и несколько дней держал оборону. Конечно, силы были неравными, но сам факт сопротивления удивил не только окупантов, но и местных…

Иногда я думаю, что спесь и самоуверенность Путина и его рашистской клики базировались не только на "победобеседания" "Великой Атечественной", но и в значительной степени на этих бандитских вылазках в страны ближнего зарубежья, закованные в сталинский ГУЛАГ в результате печально известной Ялты.

Так было и в Венгрии 1956 года, когда, уловив возможную хрущевскую оттепель, будапештские студенты свергли в центре столицы памятник Сталину, а Москва утопила это сопротивление в крови. И в Румынии того же года, с опять же студенческой попыткой десталинизации.

То есть, планируя "специальную военную операцию" против Украины, Кремль не без основания надеялся на повторение уроков прошлого. Тем более что "население" до сих пор хорошо воспринимает те давние захватнические "внедрения" порабощенных народов. Журналист и историк Сергей Громенко сегодня привел динамику этого одобрения. Данные, правда, в 2018 году, но четверть опрошенных "Фондом общественного мнения" высказались положительно о подавлении "Пражской весны"…

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Теперь, когда война постепенно переходит на территорию самой России, мы видим панику среди "народа-богоносца". К примеру, когда сегодня в Истринском районе Подмосковья украинский беспилотник упал неподалеку от дома известной пропагандистки Маргариты Симоньян, и устроила настоящую истерику в соцсетях. Об уровне растерянности вообще говорить: из-за дрона отменена почти сотня авиарейсов из московских аэропортов.

А дальше будет. Россияне должны понять: роковой пражский август 1968-го теперь бумерангом возвращается к ним через Украину. И в нашей предстоящей победе над недоимперским монстром будет значительная часть чешской помощи. Действительно: "Не торопись мстить, подожди и увидишь, как жизнь сделает это изящно и красиво" .

И никогда, поверьте никогда не повторится история кундеровского героя из "Потерянных писем", история того, что хотели сделать в 1968-м с чехами, а в 2022-м с нами: "Они заставят его отбросить прочь собственную жизнь и стать тенью, человеком без прошлого, актером без роли, и заменить на тень даже ту отвергнутую жизнь, даже эту заброшенную роль актера. И вот когда он станет тенью, ему позволят жить".

Этого никогда не будет…

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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