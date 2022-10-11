English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура "Крадуть русаки наш сонях": Kalush анонсировали выход новой песни

"Крадуть русаки наш сонях": Kalush анонсировали выход новой песни

11 октября, 2022 вторник
13:30
Культура

Победители "Евровидения-2022" представили демо-версию новой песни "Нумо, козаки", которую записали вместе с Казаком Сиромахой

Об этом сообщили в Instagram группы Kalush.

Музыканты поделились фрагментом композиции, которую исполняют вместе с участником талант-шоу "Голос країни-2018" Александром Полежаевым, известным также как казак Сиромаха.

"Несмотря на жестокость врага и отсутствие у него каких-либо человеческих качеств, украинские воины гонят их с нашей земли все дальше и дальше!", - написали музыканты.

Они уточнили, что записали новый трек "с настоящим казаком, который был им еще до того, как это стало мейнстримом".

Триумфаторы "Евровидения" также поинтересовались у своих фанатов, выпускать ли трек или показать еще демо-версии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Kalush Orchestra
Читайте также:
Стерненко та Притула
10 октября, 2022 понедельник
"Будет бавовна": украинцы за 6 часов задонатили более 110 млн грн на дроны-камикадзе
Тіна Кароль
10 октября, 2022 понедельник
"Иди на": Тина Кароль ответила Собчак, которая назвала азовцев нацистами
Олександр Лукашенко (ліворуч) та Володимир Путін
11 октября, 2022 вторник
В ISW оценили риски для Украины из-за совместного развертывания войск РФ и Беларуси
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.33
    Покупка 40.33
    Продажа 41.35
  • EUR
    Покупка 38.78
    Продажа 40.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
11 октября
14:47
Уайлдер пообещал отобрать у Усика титулы и подраться с обидчиком Джошуа
14:45
Обновлено
Во Львове раздались взрывы, есть проблемы со светом, травмирован человек - Садовый
14:42
Соратника Ильи Кивы поймали на корректировке ударов по Днепру
14:38
Работников Запорожской АЭС заставляют подписывать контракты с Росатомом, а к их семьям применяют "фильтрационные меры", - ГУР
14:35
Оккупанты снова ударили по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины, много населенных пунктов без света
14:35
OPINION
Юрий Бутусов
Украине нужно лоббировать "бесполетную зону"
14:31
Оккупанты снова атаковали Ладыжинскую ТЭС, есть пострадавшие, – ДТЭК
14:18
Эрдоган 12 октября обсудит с Путиным предложения Турции по украинско-российским переговорам
14:16
Казахстан намерен эвакуировать посольство из Киева
14:15
Зеленский рассказал премьер-министру Италии о последствиях ракетного удара армии РФ
14:15
В Украине за прошедшую неделю коронавирусом заболело около 36,5 тыс. человек
14:09
"Она была так горда": Мила Кунис рассказала о реакции дочери, которая узнала о своем украинском происхождении, и расплакалась
14:08
Украинский сервис такси пожертвовал в поддержку ВСУ 1,3 млн гривен
14:06
Эксклюзив
Ракетные удары по Украине будут продолжаться, однако наступление ВСУ не остановят, - военный эксперт Селезнев
13:53
Эксклюзив
Путин пытается вовлечь Лукашенко в полноценную наземную операцию, - представитель разведки Юсов
13:53
Обновлено
Во время атаки врага на Украину ПВО сбила 8 дронов и 18 ракет
13:47
В Украину вернулись 37 депортированных оккупантами детей
13:47
Кислица в ООН заявил, что его семья пострадала из-за российской агрессии
13:44
Российские солдаты в войне с Украиной используют китайское оружие
13:36
В Сумской области более 60 тыс. абонентов остаются без света
13:34
Во временно оккупированном Мелитополе на аэродроме раздались взрывы, - мэр
13:25
Эксклюзив
Украинцы мешают россиянам существовать в своей имперской реальности, потому что показывают лучшую жизнь, - диссидент Зисельс
13:13
Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции Тихановская предложила создать альянс между Украиной и Объединенным переходным кабинетом Беларуси
13:09
Состоялось заседание Ставки Главнокомандующего: что обсуждали
13:06
Эксклюзив
Деньги на дороги из Госбюджета-2023 необходимо направить на ПВО и энергетику, - нардеп Климпуш-Цинцадзе
12:54
Резников рассказал о трех выводах, которые он сделал из массированного ракетного обстрела Украины
12:53
В четырех областях Украины сточную воду исследуют на наличие SARS-CoV-2
12:46
Президенты 11 европейских стран требуют от РФ прекратить нападения на гражданские объекты в Украине
12:40
OPINION
Инфляция в сентябре и рост потребительских цен
12:32
"Мы вас ненавидим": Каменских назвала всех россиян пособиями войны
12:26
Украинцам, желающим эвакуироваться в Канаду, предоставят 300 бесплатных билетов
12:22
Эксклюзив
Для обеспечения электроснабжения ГСЧС привлекла 22 электростанции, - пресс-офицер ГСЧС Украины Хорунжий
12:20
Эксклюзив
Виталий Портников
Империя Путина уже рушится
11:57
В Кривом Роге спасли почти 1000 шахтеров, из-за обстрелов РФ застрявших под землей
11:54
Обновлено
В шести областях Украины слышны взрывы, работает ПВО
11:47
Украина вернула тела 62 павших защитников, среди них - погибшие в Оленовке
11:42
Эксклюзив
Все повреждения ликвидированы, стабильное движение поездов восстановлено, - руководитель по пассажирским коммуникациям и клиентскому опыту Укрзализныци Шевченко
11:39
В Днепре за ночь отремонтировали дорогу, которую разрушили оккупанты
11:27
Россияне перебросили в Беларусь 32 дрона-камикадзе, планируется еще пополнение, - разведка
11:11
Святослав Вакарчук через несколько часов после ракетного удара спел на стеклянном мосту в Киеве
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV