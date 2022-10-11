"Крадуть русаки наш сонях": Kalush анонсировали выход новой песни

Об этом сообщили в Instagram группы Kalush.

Музыканты поделились фрагментом композиции, которую исполняют вместе с участником талант-шоу "Голос країни-2018" Александром Полежаевым, известным также как казак Сиромаха.

"Несмотря на жестокость врага и отсутствие у него каких-либо человеческих качеств, украинские воины гонят их с нашей земли все дальше и дальше!", - написали музыканты.

Они уточнили, что записали новый трек "с настоящим казаком, который был им еще до того, как это стало мейнстримом".

Триумфаторы "Евровидения" также поинтересовались у своих фанатов, выпускать ли трек или показать еще демо-версии.