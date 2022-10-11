"Крадуть русаки наш сонях": Kalush анонсировали выход новой песни
Победители "Евровидения-2022" представили демо-версию новой песни "Нумо, козаки", которую записали вместе с Казаком Сиромахой
Об этом сообщили в Instagram группы Kalush.
Музыканты поделились фрагментом композиции, которую исполняют вместе с участником талант-шоу "Голос країни-2018" Александром Полежаевым, известным также как казак Сиромаха.
"Несмотря на жестокость врага и отсутствие у него каких-либо человеческих качеств, украинские воины гонят их с нашей земли все дальше и дальше!", - написали музыканты.
Они уточнили, что записали новый трек "с настоящим казаком, который был им еще до того, как это стало мейнстримом".
Триумфаторы "Евровидения" также поинтересовались у своих фанатов, выпускать ли трек или показать еще демо-версии.
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