КПВВ "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом будет на ремонте до 15 сентября

Об этом говорится в сообщении Херсонского пограничного отряда ГПСУ в Facebook.

"По решению Херсонской ОГА работу контрольного пункта въезда-выезда" Чаплинка "временно приостановлена в связи с проведением ремонтных работ до 15 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на админграницах продолжают работать КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".



Ремонт начался с 19 июня.