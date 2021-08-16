КПВВ "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом будет на ремонте до 15 сентября
На админгранице с оккупированным Крымом продолжили до 15 сентября ремонт КПВВ "Чаплинка"
Об этом говорится в сообщении Херсонского пограничного отряда ГПСУ в Facebook.
"По решению Херсонской ОГА работу контрольного пункта въезда-выезда" Чаплинка "временно приостановлена в связи с проведением ремонтных работ до 15 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на админграницах продолжают работать КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".
Ремонт начался с 19 июня.
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