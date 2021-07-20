Козак заявил, что почти 1 млн украинцев получили паспорт РФ в 2016-2020 годах

Об этом говорится в его интервью "Политик Интернасьональ", передает МИД РФ.



"За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли 978 тыс. граждан Украины", - заявил Козак.



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Он добавил, что в ОРДЛО раздали около 470 тыс. паспортов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала 630 тыс. своих паспортов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.