Козак заявил, что почти 1 млн украинцев получили паспорт РФ в 2016-2020 годах
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак рассказал, что почти миллион украинцев получили паспорта РФ с 2016 года
Об этом говорится в его интервью "Политик Интернасьональ", передает МИД РФ.
"За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли 978 тыс. граждан Украины", - заявил Козак.
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Он добавил, что в ОРДЛО раздали около 470 тыс. паспортов.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала 630 тыс. своих паспортов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
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