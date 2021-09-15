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Козак: в 2022 году курс гривни к доллару не будет 28,6 грн/$, как прогнозирует Министерство экономики, а меньше

15 сентября, 2021 среда
19:30

Финансист, инвестиционный банкир Тарас Козак считает, что прогноз курса гривни к доллару США в пределах 28,6-28,7 грн/$ преувеличен, ведь гривня будет крепче

Инвестиционный банкир сообщил об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Курс доллара США к гривне дает министерство экономики, прогнозирует целый штат экономистов, который думает, что будет через полтора года. В начале 2021 года они прогнозируют, какой курс будет в конце 2022 года. С момента прогноза уже прошло почти полгода и мы видим, что гривня выросла за это время, а не опустилась, как ожидали. В сентябре гривня выросла к доллару США до 26,6. В общем, правительство заинтересовано ставить курс выше, чем он есть на самом деле. То есть высокий курс и соответственно этому рассчитываются наши импортные и экспортные операции по среднегодовому курсу, соответственно и бюджет выглядит лучше ", - отметил Козак.

Финансист отметил, что прогноз на 2022-й в размере 28,6-28,7 грн/доллар - искусственный, ведь во всех бюджетах на 2019, 2020 и 2021 годы правительство ставило выше курс, чем на самом деле. Но очень важно, что ни один орган в Украине - ни Национальный банк, ни Министерство финансов, ни правительство - не обязан приводить курс в экономике к тому, который записан в бюджете.

"Прогнозируемый правительством курс - это показатель, чтобы посчитать импортные и экспортные операции и поступления в бюджет по единому курсу. А на самом деле, отношение гривни к доллару США может быть другим. Уже 5 лет Нацбанк не привязывает курс, когда же курс привязывали к показателям в бюджете, мы видели, к чему это приводило: курс прыгал с 5 до 8, потом до 12, 20 и 30 грн / доллар США. Будет ли в следующем году курс 28,6 грн за доллар США, я думаю, что нет, ведь гривня будет крепче. Мы ожидаем курс 27-28 грн, то есть, если будет девальвация, она будет не существенная, поскольку в стране курсирует очень много валюты ", - отметил Козак.

  • Напомним, в Верховную Раду поступил проект государственного бюджета на 2022 год, согласно которому рост экономики Украины в следующем году ожидается на уровне 3,8%, средний курс валют - 28,6-28,7 грн за доллар.

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Комментарий с Анжеликой Сизоненко
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