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Kozak System выпустили песню ко дню рождения Лины Костенко

19 мартa, 2023 воскресенье
17:40
Культура

В честь дня рождения известной украинской поэтессы Лины Костенко, 19 марта, группа Kozak System выпустила песню на ее стихотворение "Крылья"

Об этом говорится на официальной странице группы.

Ребята рассказали, что сняли клип на могиле Тараса Шевченко в Каневе прямо на телефон.

"Сегодня день рождения у гениальной Лины Костенко. А мы дарим в этот день всем вам очень особую песню на ее стихотворение. Снимали просто по телефону в день солнечного затмения на могиле Тараса Шевченко в Каневе", - пишет группа.

  • 19 марта президент Владимир Зеленский поблагодарил известную поэтессу Лину Костенко за ее вклад в украинскую культуру и несокрушимое благородство.
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