Kozak System выпустили песню ко дню рождения Лины Костенко

Об этом говорится на официальной странице группы.

Ребята рассказали, что сняли клип на могиле Тараса Шевченко в Каневе прямо на телефон.

"Сегодня день рождения у гениальной Лины Костенко. А мы дарим в этот день всем вам очень особую песню на ее стихотворение. Снимали просто по телефону в день солнечного затмения на могиле Тараса Шевченко в Каневе", - пишет группа.