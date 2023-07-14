Клип опубликовал группу на своем YouTube-канале.

На портале Министерства внутренних дел Украины отметили, что съемка видео происходила при участии личного состава, в том числе командира бригады Александра Нетребко.

На кадрах видны десятки бронетранспортеров, которые примут участие в наступательных действиях в составе объединенной штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины.

"Мы защищаем свою землю. Для нас мотивация имеет огромное значение. Каждый воин должен быть хорошо оснащен, хорошо подготовлен и эффективным на своем месте. Поэтому, когда возникла идея создания штурмовой бригады "Лють", мы поддержали ее и написали гимн этой бригаде, поэтому что в ней будут воевать очень мотивированные профессионалы", - прокомментировал выпуск клипа лидер группы Kozak System Иван Леньо.

Также исполнитель отметил, что участники группы дружат с командиром "Люти" полковником Александром Нетребко. По словам Леньо, они гордятся тем, что их группа через песню причастна к предстоящим победам бригады и к победе Украины.

Гимн начинается со слов, которые являются лозунгом бригады: "Я лють свою перетворю на зброю". Этот текст является лейтмотивом и в каждом последующем куплете.

Справка: объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" - это военизированное подразделение Департамента полиции особого назначения нового образца, созданное для отражения и защиты от вооруженной агрессии России против Украины. Слоган бригады - "Перетвори свою лють на зброю".