Ковтун принес Украине историческое серебро ЧМ по гимнастике в многоборье

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Антверпене (Бельгия) в финальных соревнованиях в абсолютном первенстве Ковтун набрал за выступления в шести видах программы 84,998 балла и выиграл серебряную медаль. Украинский гимнаст уступил только японцу Дайки Хашимото, который получил золото с суммой 86,132. Бронза досталась американцу Фредерику Ричарду – 84,332.

Кто такой Илья Ковтун

20-летний Илья Ковтун стал первым в истории Украины вицечемпионом мира в мужском многоборье. В 2021 году на ЧМ он завоевал бронзу абсолютного первенства. Кроме него, медаль в самом престижном виде программы на чемпионате мира в 2019 году выиграл Олег Верняев, в активе которого также серебро в многоборье на Олимпиаде-2016.

Ковтун является действующим чемпионом Европы по упражнениям на брусьях. Его награда стала для сборной Украины первой на ЧМ-2023 в Антверпене.

ЧМ-2023 по спортивной гимнастике

Антверпен, Бельгия

Мужчины, многоборье

5 октября

1. Дайки Хашимото (Япония) – 86,132

2. Илья Ковтун (Украина) – 84,998

3. Фредерик Ричард (США) – 84,332