Ковтун принес Украине историческое серебро ЧМ по гимнастике в многоборье
Илья Ковтун принес сборной Украины первое в истории серебро чемпионата мира по спортивной гимнастике в мужском многоборье
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Антверпене (Бельгия) в финальных соревнованиях в абсолютном первенстве Ковтун набрал за выступления в шести видах программы 84,998 балла и выиграл серебряную медаль. Украинский гимнаст уступил только японцу Дайки Хашимото, который получил золото с суммой 86,132. Бронза досталась американцу Фредерику Ричарду – 84,332.
Кто такой Илья Ковтун
20-летний Илья Ковтун стал первым в истории Украины вицечемпионом мира в мужском многоборье. В 2021 году на ЧМ он завоевал бронзу абсолютного первенства. Кроме него, медаль в самом престижном виде программы на чемпионате мира в 2019 году выиграл Олег Верняев, в активе которого также серебро в многоборье на Олимпиаде-2016.
Ковтун является действующим чемпионом Европы по упражнениям на брусьях. Его награда стала для сборной Украины первой на ЧМ-2023 в Антверпене.
ЧМ-2023 по спортивной гимнастике
Антверпен, Бельгия
Мужчины, многоборье
5 октября
1. Дайки Хашимото (Япония) – 86,132
2. Илья Ковтун (Украина) – 84,998
3. Фредерик Ричард (США) – 84,332
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