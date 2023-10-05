Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Ковтун принес Украине историческое серебро ЧМ по гимнастике в многоборье

Ковтун принес Украине историческое серебро ЧМ по гимнастике в многоборье

5 октября, 2023 четверг
23:53
Спорт

Илья Ковтун принес сборной Украины первое в истории серебро чемпионата мира по спортивной гимнастике в мужском многоборье

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Антверпене (Бельгия) в финальных соревнованиях в абсолютном первенстве Ковтун набрал за выступления в шести видах программы 84,998 балла и выиграл серебряную медаль. Украинский гимнаст уступил только японцу Дайки Хашимото, который получил золото с суммой 86,132. Бронза досталась американцу Фредерику Ричарду – 84,332.

Кто такой Илья Ковтун

20-летний Илья Ковтун стал первым в истории Украины вицечемпионом мира в мужском многоборье. В 2021 году на ЧМ он завоевал бронзу абсолютного первенства. Кроме него, медаль в самом престижном виде программы на чемпионате мира в 2019 году выиграл Олег Верняев, в активе которого также серебро в многоборье на Олимпиаде-2016.

Ковтун является действующим чемпионом Европы по упражнениям на брусьях. Его награда стала для сборной Украины первой на ЧМ-2023 в Антверпене.

ЧМ-2023 по спортивной гимнастике

Антверпен, Бельгия

Мужчины, многоборье

5 октября

1. Дайки Хашимото (Япония) – 86,132

2. Илья Ковтун (Украина) – 84,998

3. Фредерик Ричард (США) – 84,332

Читайте также:
Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів
5 октября, 2023 четверг
Лига чемпионов: Как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Антверпеном"
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
4 октября, 2023 среда
Если российская ракета с ядерным двигателем "Буревестник" полетит, то враг получает собственный Чернобыль или Хиросиму, - Згурец
збитий "Шахед"
5 октября, 2023 четверг
Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 24 "шахеда"
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.1
  • EUR
    Покупка 39.71
    Продажа 40.64
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
6 октября
00:44
Лига конференций: Как выглядит турнирная таблица после победы "Зари" над "Брейдабликом"
00:27
Враг запустил несколько групп "шахедов": опасность удара на юге и востоке Украины
2023, четверг
5 октября
23:14
Следующее заседание "Рамштайна" состоится 10 октября в Брюсселе
22:37
Обновлено
РФ обстреляла кафе в Харьковской области: погиб по меньшей мере 51 человек
22:19
Пашинян подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана
21:38
"Заря" победила "Брейдаблик" в Лиге конференций
21:25
Путин заявил, что самолет с Пригожиным разбился из-за взрывов гранат на борту
21:07
Экуменическая социальная неделя: о чем говорили в первый день
21:02
Обновлено
"Есть мощные решения по усилению ПВО": Зеленский об итогах встреч с Шольцом и Санчесом
20:56
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Продолжаются кровопролитные бои по линии железной дороги у Клищиевки и Андреевки, враг начинает менять тактику. Колонка Сергея Згурца
20:51
Эксклюзив
Китай помнит, что Россия когда-то захватила часть его территорий и ждет, когда посыплется путинский режим, - Огрызко
20:35
Руководитель производителя тепловизионных прицелов Archer заявил, что предприятие приостановило работу из-за обысков НАБУ
20:16
Учителя в российской Калуге поздравили Путина с днем рождения фотографией молодого Степана Бандеры
19:57
Силы обороны отбили 4 вражеских атаки возле Макеевки на Луганщине, — Генштаб
19:25
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:16
Украинские хакеры остановили крупнейшие аэропорты РФ, сломав систему бронирования билетов, - Федоров
19:03
Эксклюзив
У Минобороны есть еще 167 тыс. принятых не по стандарту курток, их будут выдавать военным на зиму, - волонтер Яровая
19:00
Обзор
Победные новости 589-го дня войны: Украина получит еще больше систем ПВО, а дроны СБУ "выключили" военные объекты россиян
18:59
КМДА
Обрушение конструкций путепровода в Киеве: в КГГА, Киевавтодоре и у подрядчиков проводят обыски
18:25
Новости компаний
Компания Ferrexpo увеличила производство в 3 квартале 2023 года
17:56
В Украине обесточена часть потребителей в 9 областях: ситуация в энергосистеме по состоянию на 5 октября
17:52
Эксклюзив
Дело Червинского: судьи Киевского апелляционного суда заявили самоотвод
17:34
Монблан
Высочайшая гора в Альпах уменьшилась на 2,2 метра
17:23
Эксклюзив
Надо показать Банковой, что в Раде есть люди, стремящиеся, чтобы деньги тратили на оборону, - нардеп Савчук о часе вопросов к правительству
17:16
Зерновые разногласия: Украина поставила на паузу жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию в ВТО
17:07
Aperol
Итальянская Campari пытается через суд запретить ввоз и продажу напитка Aperol в РФ
17:00
Эксклюзив
Уничтожили 72-ю бригаду РФ, сотрём в пыль и другие: комбат 3-й ОШБр о перспективах продвижения под Бахмутом
16:54
Эксклюзив
Рада одобрила законопроект, который упростит командирам списания имущества, - нардеп Костенко
16:05
Умеров провел разговор с министром обороны Германии: что обсудили
16:00
OPINION
Припасть к дубу
15:58
Собаку Джо Байдена выселили из Белого дома за то, что она покусала агентов спецслужб
15:40
Эксклюзив
деньги во время войны
Херсонский облсовет объявил закупку клюшек для хоккея на 1,7 млн грн, - депутат горсовета Погомий
15:40
Обновлено
Россия планирует разместить пункт базирования флота в оккупированной Абхазии. Грузия отреагировала
15:39
Обновлено
Армия РФ ударила по больнице в Бериславе в Херсонской области: 2 раненых медработника
15:23
В Киеве подростки обворовывали могилы павших военных: на их родителей составили админматериалы
15:07
Обновлено
Оккупанты углубляют порт Мариуполя: в Украине назвали две возможные причины
14:58
"Европа не может заменить США": Боррель призвал изменить решение о поддержке Украины
14:58
В случае заморозки конфликта в Украине РФ до 2028 года сможет восстановиться и атаковать другие страны, – Зеленский
14:51
Снабжает технику и вооружение для атак по Украине: СБУ сообщила о подозрении гендиректору российского "Ростеха" Чемезову
14:28
Обновлено
Зеленский встретился с премьерами Испании и Италии: говорили о новом оружии для ВСУ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV