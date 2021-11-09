"Ководная амнистия": как будет работать механизм и кого будет касаться

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина .

Он отметил, чтобы получить прививку от коронавируса, владельцу поддельного COVID-сертификата нужно рассказать своему семейному врачу, где он его приобрел.

"Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат. Чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили о поддельном сертификате, сообщили, где его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит в Нацполицию о контактах выписавшего поддельный документ, чтобы дальше дело рассматривалось в суде", - подчеркнул Ляшко.

По его словам, сейчас варианты применения "ковидной амнистии" в процессе разработки, но предложенный МВД и Минюстом вариант не предусматривает анонимности.

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