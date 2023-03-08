Знаете, это достаточно необычное объявление для американских должностных лиц такого уровня: "расследование указывает, что коронавирус происходит из лаборатории в Ухане, но это не окончательно".

Мы все представляем, какой ящик Пандоры откроет окончательный вывод такого рода с точки зрения всех возможных видов исков против Китая. И юрисдикции могут быть очень разными и неожиданными. Здесь ему никаких триллионов не хватит, чтобы рассчитаться. Но зачем объявлять это "предварительно"?

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Американцы технически подвесили китайцев на крючке, чтобы те были вежливыми мальчиками. Иначе их ждут не просто санкции и замедление темпов роста экономики, а полный финансовый крах

Я думаю, американцы нашли радикальный способ предотвратить вмешательство КНР в войну на стороне РФ. И технически подвесили китайцев на крючке, чтобы те были вежливыми мальчиками. Иначе их ждут не просто санкции и замедление темпов роста экономики, а полный финансовый крах.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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