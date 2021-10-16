Ковидные регионы-лидеры: Одесская, Харьковская, Львовская области
За прошедшие сутки, 15 октября 2021 года, наивысшее количество новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Одессе и Одесской области, Харькове и Харьковской области, Львове и Львовской области
Об этом можно узнать из открытой статистики Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает Еспресо.TV .
Больше всего новых заражений имеют:
Одесса - 1321,
Харьков - 1293,
Львов - 927,
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Запорожье - 917,
Херсон - 831.
В суммарные показатели включены и прилегающие регионы.
Меньше всего заражений COVID-19 было на Кропивниччини (69) и Закарпатье (96).
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