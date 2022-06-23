"Ковид нигде не исчез": в Украине еженедельно фиксируют около тысячи больных, - Немчинов

Об этом Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов сказал в эфире телемарафона.

"Ковид нигде не исчез. Но вакцинация дает положительные результаты. Сейчас фиксируется на неделю при исследовании значительно меньшем, чем до 24 февраля, от 1000 до 1200-1300 заболеваний. Проводится регулярная сегментация сдающих проб. Других, кроме Омикрона, штаммов не обнаружено . Вакцинация продолжается", - сказал Немчинов.

Он отметил, что на днях состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на которой заслушали информацию министра здравоохранения о состоянии дел, ведь из-за вооруженной агрессии России не только коронавирус является проблемой. Возникла опасность других инфекционных заболеваний.

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