"Ковид нигде не исчез": в Украине еженедельно фиксируют около тысячи больных, - Немчинов
В Украине в неделю фиксируется около 1 тысячи случаев заболевания коронавирусом
Об этом Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов сказал в эфире телемарафона.
"Ковид нигде не исчез. Но вакцинация дает положительные результаты. Сейчас фиксируется на неделю при исследовании значительно меньшем, чем до 24 февраля, от 1000 до 1200-1300 заболеваний. Проводится регулярная сегментация сдающих проб. Других, кроме Омикрона, штаммов не обнаружено . Вакцинация продолжается", - сказал Немчинов.
Он отметил, что на днях состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на которой заслушали информацию министра здравоохранения о состоянии дел, ведь из-за вооруженной агрессии России не только коронавирус является проблемой. Возникла опасность других инфекционных заболеваний.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное