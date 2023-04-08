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OPINION

Коварный искусственный интеллект: у кого машина заберет работу?

Анатолий Амелин
8 апреля, 2023 суббота
08:00
Мнение

Тема ИИ будет доминировать в общественном обсуждении в ближайшем будущем

У меня для вас плохие новости...!))

Вы уже знаете, чем займетесь, когда Искусственный Интеллект (ИИ) заберет Вашу работу?

Билл Гейтс на днях написал отличный (аккуратный) визионный текст о нашем будущем с ИИ.

Некоторые тезисы:

1. Революция.

Развитие ИИ столь же фундаментально, как создание микропроцессора, персонального компьютера, Интернета и мобильного телефона.

Развитие ИИ столь же фундаментально, как создание микропроцессора, персонального компьютера, Интернета и мобильного телефона.

Это изменит то, как люди работают, учатся, путешествуют, получают медицинскую помощь и общаются друг с другом.

Вокруг него будут ориентироваться целые отрасли. Компании будут отличаться тем, насколько хорошо они используются.

2. Персональный ассистент.

По мере того, как вычислительная мощность дешевеет, способность GPT выражать идеи будет все больше напоминать наличие белого воротничка, который поможет вам с разными задачами.

Своего личного агента.

Вы сможете использовать естественный язык, чтобы этот агент помогал вам с планированием, общением и электронной коммерцией, и он будет работать на всех ваших устройствах.

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3. Эффективный работник.

Агенту понадобится доступ к продаже, поддержке, финансам, графикам продуктов и тексту принадлежащего компании.

Он должен читать новости, относящиеся к отрасли, в которой работает компания.

Я (Билл Гейтс. - Авт.) считаю, что в результате сотрудники станут более продуктивными.

4. Медик.

Глобальное здравоохранение и образование – две области, в которых существует большая потребность, но не хватает работников для удовлетворения этих потребностей.

Это области, в которых ИИ может помочь снизить неравенство, если он будет правильно нацелен.

Например, многие люди в бедных странах никогда не обращаются к врачу, а ИИ поможет медицинским работникам, которых они посещают, работать более продуктивно.

5. Ученый.

Помимо помощи по уходу, ИИ значительно ускорит процесс медицинских открытий.

Объем данных в биологии очень велик, и трудно отслеживать все способы работы сложных биологических систем.

Уже есть программное обеспечение, которое может просматривать данные, делать выводы о путях, искать мишени для патогенов и соответствующим образом разрабатывать лекарства.

6. Учитель.

В ближайшие 5-10 лет программное обеспечение на основе ИИ, наконец, выполнит обещание революционизировать то, как люди преподают и учатся.

Он будет знать ваши интересы и ваш стиль обучения, поэтому он может адаптировать контент, который будет содержать вас.

Он будет измерять ваше понимание, замечать, когда вы теряете интерес, и понимать, на какую мотивацию вы реагируете. Это даст немедленную обратную связь.

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7. Новые угрозы

- ИИ не обязательно хорошо понимает контекст запроса человека, что приводит к некоторым удивительным результатам.

- ИИ дает неправильные ответы на математические задачи, потому что имеют проблемы с абстрактными соображениями.

Есть угроза, исходящая от людей, вооруженных ИИ. Как и большинство изобретений, искусственный интеллект можно использовать как в благих целях, так и во зло. Есть вероятность, что ИИ выйдет из-под контроля

- Есть угроза, исходящая от людей, вооруженных ИИ. Как и большинство изобретений, искусственный интеллект можно использовать как в благих целях, так и во зло

– Есть вероятность, что ИИ выйдет из-под контроля.

Может ли машина решить, что люди представляют угрозу, прийти к выводу, что ее интересы отличаются от наших или просто перестать заботиться о нас?

Возможно.

– По сравнению с компьютером наш мозг работает со скоростью улитки: электрический сигнал в мозге движется со скоростью 1/100 000 скорости сигнала в кремниевом чипе!

– "Сильный" ИИ, как его называют, пожалуй, сможет устанавливать свои собственные цели. Какими будут эти цели?

Что произойдет, если они противоречат интересам человечества?

Должны ли мы пытаться предотвратить разработку сильного ИИ?

Эти вопросы впоследствии станут более актуальными.

8. Что дальше?

Будет взрыв компаний, работающих над новыми способами использования ИИ, а также способами улучшения самой технологии.

К примеру, компании разрабатывают новые чипы, которые обеспечат огромную вычислительную мощность, необходимую искусственному интеллекту.

Алгоритмы, руководящие обучением ИИ, будут улучшаться. Будут определенные области, такие как продажи, где разработчики могут сделать ИИ чрезвычайно точными, ограничив области, в которых они работают, и предоставив им множество обучающих данных, специфичных для этих областей.

Несмотря ни на что, тема ИИ будет доминировать в общественном обсуждении в ближайшем будущем.

Мы должны помнить, что только в начале того, что может сделать ИИ.

Какие бы ограничения у него ни были сегодня, они исчезнут, прежде чем мы это узнаем.

...

Мир, как мы ожидали, начинает меняться быстрее, чем наше сознание готовится к нему.

И мы только в начале грандиозных перемен.

Вы готовы к ним?

Источник

Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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