"Коварная схема": Северная Корея отказалась от гуманитарной помощи США

Об этом пишет Reuters.



Министерство иностранных дел Северной Кореи официально осудило предложение помощи от Соединенных Штатов.



Кан Хён Чол, старший научный сотрудник Ассоциации содействия международному экономическому и технологическому обмену, связанной с МИД страны, перечислил ряд примеров со всего мира, которые, по его мнению, освещают практику США по привязке гуманитарной помощи к своим целям во внешней политике или давления на вопросы прав человека.



"Это ярко показывает, что американское скрытое намерение связать гуманитарную помощь с проблемой прав человека заключается в том, чтобы узаконить их давление на суверенные государства и достичь их зловещей политической схемы", - написал Кан.

Напомним, 17 июня в обращении к народу правитель Северной Кореи Ким Чен Ын предупредил северокорейцев о вероятном голоде в КНДР