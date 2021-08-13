Коваленко помог своей новой команде выйти в следующий раунд Кубка Италии
В 1/32 финала Кубка Италии по футболу "Специя" победила "Порденоне"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу "Специи". Для украинцев этот матч был интересен благодаря Виктору Коваленко. Полузащитник дебютировал в "Специи" и провел на футбольном поле 86 минут.
Контракт 25-летнего украинца принадлежит "Аталанте". Этот сезон Коваленко проведет на правах аренды в "Специи".
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