Коваленко помог "Специи" одержать третью победу подряд в чемпионате Италии
Украинский футболист Виктор Коваленко сыграл за "Специю" в победном матче 23-го тура чемпионата Италии против "Сампдории"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Коваленко вышел в стартовом составе "Специи" и был заменен на 64-й минуте. Через 5 минут Кевин Агудело, заменивший украинца, отдал результативную передачу на Даниэле Верде, гол которого принес "Специи" победу 1:0.
"Сампдория" доигрывала матч в меньшинстве после удаления на 73-й минуте Альбина Экдаля.
Для "Специи" эта победа стала третьей подряд в чемпионате Италии и помогла с 25 очками подняться на 14 место. "Сампдория" с 20 пунктами – 16-я.
Чемпионат Италии
23-й тур
23 января
"Специя" – "Сампдория" 1:0
Гол : Верде, 69
Удаление: Экдаль, 73 ("Сампдория")
- Напомним, 18 января результативная передача Виктора Коваленко помогла "Специи" победить "Милан" в 22 туре чемпионата Италии.
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