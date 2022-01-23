Коваленко помог "Специи" одержать третью победу подряд в чемпионате Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Коваленко вышел в стартовом составе "Специи" и был заменен на 64-й минуте. Через 5 минут Кевин Агудело, заменивший украинца, отдал результативную передачу на Даниэле Верде, гол которого принес "Специи" победу 1:0.

"Сампдория" доигрывала матч в меньшинстве после удаления на 73-й минуте Альбина Экдаля.

Для "Специи" эта победа стала третьей подряд в чемпионате Италии и помогла с 25 очками подняться на 14 место. "Сампдория" с 20 пунктами – 16-я.

Чемпионат Италии

23-й тур

23 января

"Специя" – "Сампдория" 1:0

Гол : Верде, 69

Удаление: Экдаль, 73 ("Сампдория")