Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Эспрессо.

"Мы уже видим новый "комитет общенационального спасения" - это и Ковальчук (приближенный к Путину предприниматель, - ред.) и Уткин (глава ЧВК Вагнера). А есть еще фигура интересная, Затулин (первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийский) интеграции и связях с соотечественниками, - ред.), конечно, на что мало кто обратил внимание, просто я человек, зацикленный на вопросах ядерной стратегии, мне это бросилось в глаза: и Пригожин, и Затулин, никогда никакого отношения к ядерному вопросу не имели, оба вставили в свои выступления одинаковые тексты, что они категорически против не только использования ядерного оружия, но и категорически против шантажа ядерным оружием. Я трактую это как текст написанный, конечно, руководством этой партии - сигнал внешнему миру: мол, мы не безумны, с нами можно иметь дело" - заметил он.

Это месседж для Запада, но в США также обращают внимание на непротокольные почести главы КНР Си Цзиньпина по отношению к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.

"Во-первых во время визита в Москву он имел с премьер-министром встречу лицом к лицу, кроме встречи с Путиным. Затем Си пригласил Мишустина, и через месяц тот был в Пекине, где его принимали по протоколу главы государства - и почетный караул, и парад, и длительная встреча с Си. Кстати, все эти антиядерные пассажи в устах и Затулина, и Пригожина возникли по возвращении Мишустина, и еще одно обстоятельство: Мишустин ни разу за годы премьерства не высказывался о войне. Он как-то все о хозяйстве, экономике", - подчеркнул политолог.