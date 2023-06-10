Ковальчук нужен Мишустину, чтобы заставить Путина уйти в отставку, - Пионтковский
Российский предприниматель Юрий Ковальчук нужен, чтобы отправить президента РФ Владимира Путина в отставку, а остальные документы будет подписывать премьер Михаил Мишустин
Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Эспрессо.
"Мишустин - самый главный. Им же нужно обосновывать свою власть юридически. Для чего нужен Ковальчук – чтобы заставить Путина подписать один документ о своей отставке. А дальше документы начнет подписывать Мишустин. И уже заготовлены сотни документов, которые должен подписывать Мишустин. Во-первых , о назначении нового руководства министерства обороны. Фигура Пригожина давно требует назначить министром обороны генерал-полковника Мизинцева и назначить начальником генерального штаба генерал-полковника Суровикина", - отметил он.
Андрей Пионтковский отметил, что Мишустин в этой группе нужен для подписи указов, но вряд ли он будет задержан в объединении заговорщиков.
"Примерный круг людей в этой партии - это Ковальчук, Мишустин, Затулин. Пригожин важен. Конечно, его потом избавятся мгновенно, но сейчас он выполняет функцию, которую никто другой не смог бы выполнять: он убеждает в том, что война проиграна, потому что предатели. И в необходимости превентивной управляемой капитуляции он убеждает, по моим подсчетам, те где-то 10-15% населения, Z-патриотическое быдло, которые бы очень расстроило прекращение войны с Украиной. Их готовят психологически к такому сценарию", - добавил политолог.
- 20 мая Андрей Пионтковский предположил, что операцию по смене власти и замене Путина возглавляет Юрий Ковальчук , которого считают самым близким человеком к президенту РФ.
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