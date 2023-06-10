Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Эспрессо.

"Мишустин - самый главный. Им же нужно обосновывать свою власть юридически. Для чего нужен Ковальчук – чтобы заставить Путина подписать один документ о своей отставке. А дальше документы начнет подписывать Мишустин. И уже заготовлены сотни документов, которые должен подписывать Мишустин. Во-первых , о назначении нового руководства министерства обороны. Фигура Пригожина давно требует назначить министром обороны генерал-полковника Мизинцева и назначить начальником генерального штаба генерал-полковника Суровикина", - отметил он.

Андрей Пионтковский отметил, что Мишустин в этой группе нужен для подписи указов, но вряд ли он будет задержан в объединении заговорщиков.

"Примерный круг людей в этой партии - это Ковальчук, Мишустин, Затулин. Пригожин важен. Конечно, его потом избавятся мгновенно, но сейчас он выполняет функцию, которую никто другой не смог бы выполнять: он убеждает в том, что война проиграна, потому что предатели. И в необходимости превентивной управляемой капитуляции он убеждает, по моим подсчетам, те где-то 10-15% населения, Z-патриотическое быдло, которые бы очень расстроило прекращение войны с Украиной. Их готовят психологически к такому сценарию", - добавил политолог.