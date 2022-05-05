Коты, собаки, хорьки и утята: с начала полномасштабного вторжения поездами Укрзализныци эвакуировали более 100 тыс. животных

Об этом Укрзализныця сообщает в своем официальном телеграм-канале.

"Среди перевезенных в вагонах животных отмечаем домашних лисиц и свинок, игуан, удавов, енотов, ласк, хорьков и норок, утят, улиток, черепашек и аквариумных рыбок на любой вкус", – рассказывают в Укрзализныце.





Однако, как отмечают железнодорожники, лидерами эвакуационных перевозок остаются кошки и собаки. В частности, еще в начале марта железной дорогой эвакуировалась мариупольская семья с 5 детьми и 9 собаками.



