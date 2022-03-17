Котлы для гражданских, препятствование эвакуации, дестабилизация общества, вязкие бои на фронте, - Подоляк о тактике оккупантов
У России нет четкой стратегии войны, ключевые удары направлены исключительно против мирного населения
Об этом написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram.
"Тактика РФ. Вязкие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты", - говорится. в сообщении.
По его словам, российские военные боятся наших Вооруженных Сил, оттуда и возникают новые тактические элементы "российских гениев военных битв". К примеру:
- вязкие позиционные бои по всем линиям фронтов. За счет постоянного количественного давления. Чем больше живой силы – тем лучше. Смертность своих военнослужащих россиян не волнует.
- создание локальных котлов для мирных граждан. Прицельные бомбовые или ракетные удары по объектам, где массово прячутся гражданские. Так хотят максимально шокировать население, вызвать ужас и спровоцировать масштабную панику. ⠀
- максимальное затягивание решений по гуманитарным коридорам. Постоянный обман с попыткой провести ту или иную передислокацию и обстрелы мирных гуманитарных коридоров. Такое демонстративное пренебрежение правилами войны говорит о том, что адекватности и хотя бы короткого горизонта планирования у военно-политического руководства РФ по-прежнему нет. ⠀
– Параллельно с этим россияне предпринимают активные информационные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас. Спровоцировать внутренние конфликты. Отсюда постоянные "сливы" в иностранные медиа идей, в частности российских "переговорных позиций". ⠀
Подоляк добавил, что сегодня главной задачей РФ является нагнетание страха и паники среди гражданского населения, паники, а также спровоцировать внутренний управленческий кризис.
- Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "план для прекращения войны", опубликованный Financial Times, это лишь черновики запросов российской стороны.
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