Котировки акций на Уолл-стрит резко упали из-за угрозы российского вторжения в Украину

Об этом сообщает Голос Америки .

Снижение продемонстрировали 9 из 11 основных отраслевых индексов S&P 500. Индекс технологических компаний снизился на 3%, потребительского сектора – на 2,8%.

В свою очередь, индекс энергетического сектора вырос на 2,8%, поскольку цены на нефть достигли семилетнего максимума.

Беспокойство инвесторов ранее вызвало инфляция в США и новости о повышении процентных ставок. 11 февраля котировки акций на Уолл-стрит ускорили падение после того, как Вашингтон предупредил, что атака России на Украину может начаться в любой день.

Так, акции компании Nvidia Corp упали на 7,3%, Amazon – на 3,6%, а Apple и Microsoft – более чем на 2%. Падение курса акций этих четырех компаний значительно повлияло на снижение индекса S&P 500.

На биржах США было продано 13,4 млрд акций, что выше среднего показателя в 12,6 млрд акций за последние 20 торговых дней.

Пятничное падение индекса на Уолл-стрит последовало за спадом в четверг, что наблюдалось после объявления роста потребительских цен в январе на 7,5%, что явилось самым большим годовым приростом инфляции за последние 40 лет, а также после заявлений президента Федерального резервного банка Сент. – Луиса Джеймса Булларда по повышению процентной ставки Федеральной резервной системы в США.

Опрос, проведенный Мичиганским университетом, показал, что в начале февраля потребительские настроения в США упали до самого низкого уровня за более чем десятилетие из-за ожиданий, что инфляция продолжит расти в ближайшем будущем.

Индекс волатильности, также известный как индикатор страха Уолл-стрит, достиг наивысшего уровня с конца января.

Напомним, 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что РФ может начать новое вторжение в Украину в любой момент.

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