"Котики ВСУ": иллюстратор Саша Комьяхов создал военный стикерпак для мессенджеров Telegram и Signal

Стикерпак называется "Котики ВСУ" и в целом обыгрывает тематику котов в разных воинственных образах.

“ВСУ – это наши котики. Не всем нравятся такое сравнение, но мы в стикерах пытались показать разные характеры. Котики это не всегда что-то няшное – они могут быть также злыми и воинственными” – говорит Саша.

Стикерпак уже доступен для использования в мессенджерах Telegram, VIber и Signal.