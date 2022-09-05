"Котики ВСУ": иллюстратор Саша Комьяхов создал военный стикерпак для мессенджеров Telegram и Signal
График и иллюстратор Саша Комяхов создал набор тематических военных стикеров для мессенджеров Telegram, VIber и Signal
Стикерпак называется "Котики ВСУ" и в целом обыгрывает тематику котов в разных воинственных образах.
“ВСУ – это наши котики. Не всем нравятся такое сравнение, но мы в стикерах пытались показать разные характеры. Котики это не всегда что-то няшное – они могут быть также злыми и воинственными” – говорит Саша.
Стикерпак уже доступен для использования в мессенджерах Telegram, VIber и Signal.
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