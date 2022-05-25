Эксперт выразил такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"То, что сейчас происходит вокруг Лисичанска и Северодонецка - это и есть стратегическая цель минимум: выход на границы Донецкой и Луганской областей и их содержание. Замыкание маленького котла вокруг Северодонецка и Лисичанская является принципиальной, стратегической целью россиян, и они будут бросать все возможные силы и ресурсы на это", - отметил Черник.

Военный эксперт добавил, что страна-агрессорка Российская Федерация уже нет ресурсов для большой войны, поэтому и ставит себе столь малые цели.

"Есть определенный стратегический оптимизм, ведь россиянам не хватило сил и средств для большого котла. Российская пропаганда кричала, что решисты окружат украинские войска чуть ли не у Днепра и пробуют сухопутный коридор не только в Крым, но и Одессу и Приднестровье. , что серьезных ресурсов для большой войны против Украины у них уже нет, - пояснил Черник.

Эксперт подчеркнул, что российский агрессор сдаваться не собирается и нам ни в коем случае нельзя расслабляться.

"Битва тяжелая и серьезная и противник не собирается сдаваться. Мы должны также сказать, что поражение противника приведет к поражению современного московского империализма и поражению Путина лично, даже и физической смерти агрессора. Впереди нас ждет большое и тяжелое сражение. Но выбора у нас нет, поэтому мы должны концентрировать свою волю и все возможные ресурсы для постепенного отвоевания каждого клочка нашей земли", - заметил Петр Черник.

В разведке Великобритании заявили, что в случае продвижения линии фронта на Донбассе дальше на запад кафиры будут испытывать трудности с материально-техническим снабжением.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские кафиры продолжают наступление на Северодонецк и вынуждены активнее использовать авиацию для ударов по критически важным объектам из-за нехватки высокоточного оружия.

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