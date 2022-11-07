Кот Степан стал амбассадором проекта "Сохраните украинскую культуру"
Блогер-миллионник - кот Степан стал третьим амбассадором проекта "Сохраните украинскую культуру"
Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики.
Харьковский кот Степан, имеющий 1,3 млн подписчиков в Instagram, стал амбассадором проекта от МКИП "Сохраните украинскую культуру".
Сообщается, что это уже третья звезда, примкнувшая к инициативе. Проект направлен на восстановление разрушенных россиянами украинских памятников культуры.
В инстаграме кот Степан призвал подписчиков помочь культурным объектам Украины.
"Возле меня миниатюра литературно-мемориального музея Григория Сковороды, который в мае россияне полностью уничтожили ракетным обстрелом. К сожалению, в Украине таких уничтоженных музеев много. За 8 месяцев войны Россия разрушила или повредила 552 объекта украинского культурного наследия и культурной инфраструктуры. Убытки уже составляют сотни миллионов гривен, но хорошая новость в том, что благодаря проекту "Сохраните украинскую культуру", который инициировало Министерство культуры и информационной политики Украины, каждый из нас может поддержать украинскую культуру", - пишет блогер.
Кот Степан просит пожертвовать деньги на платформе MKIP .
- 28 марта кот Степан собрал более $10 тыс. и перечислил их на благотворительность.
- 9 апреля сообщалось, что кота Степана номинирована на "Оскар" среди блогеров, а средства с продажи билетов пойдут на помощь украинцам.
- На 6 мая Минкульт зафиксировал 300 военных преступлений России против украинского культурного наследия.
- Украина совместно с Латвией будет восстанавливать поврежденные россиянами памятники культуры благодаря 3D-сканерам.
- Кот Степан из Харькова 18 мая получил Influencers and Bloggers Awards в Каннах.
- 22 августа в Украине запустили проект "Сохраните украинскую культуру", который поможет собрать средства на восстановление разрушенного армией РФ наследия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.61
-
EUR
Покупка 38.8Продажа 39.82
- Актуальное
- Важное