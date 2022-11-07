Кот Степан стал амбассадором проекта "Сохраните украинскую культуру"

Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики.

Харьковский кот Степан, имеющий 1,3 млн подписчиков в Instagram, стал амбассадором проекта от МКИП "Сохраните украинскую культуру".

Сообщается, что это уже третья звезда, примкнувшая к инициативе. Проект направлен на восстановление разрушенных россиянами украинских памятников культуры.

В инстаграме кот Степан призвал подписчиков помочь культурным объектам Украины.

"Возле меня миниатюра литературно-мемориального музея Григория Сковороды, который в мае россияне полностью уничтожили ракетным обстрелом. К сожалению, в Украине таких уничтоженных музеев много. За 8 месяцев войны Россия разрушила или повредила 552 объекта украинского культурного наследия и культурной инфраструктуры. Убытки уже составляют сотни миллионов гривен, но хорошая новость в том, что благодаря проекту "Сохраните украинскую культуру", который инициировало Министерство культуры и информационной политики Украины, каждый из нас может поддержать украинскую культуру", - пишет блогер.

Кот Степан просит пожертвовать деньги на платформе MKIP .

28 марта кот Степан собрал более $10 тыс. и перечислил их на благотворительность.

9 апреля сообщалось, что кота Степана номинирована на "Оскар" среди блогеров, а средства с продажи билетов пойдут на помощь украинцам.

На 6 мая Минкульт зафиксировал 300 военных преступлений России против украинского культурного наследия.

Украина совместно с Латвией будет восстанавливать поврежденные россиянами памятники культуры благодаря 3D-сканерам.

Кот Степан из Харькова 18 мая получил Influencers and Bloggers Awards в Каннах.

22 августа в Украине запустили проект "Сохраните украинскую культуру", который поможет собрать средства на восстановление разрушенного армией РФ наследия.

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