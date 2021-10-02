"Кот и горошек": Российское издание опозорилось с интервью украинского тренера Вернидуба

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Журналист решил подшутить над фамилией Юрия Вернидуба. Украинский тренер ответил, что гордится своей фамилией, которая является казацкой, и посоветовал прочитать украинскую народную сказку "Котигорошко". Однако в расшифровке интервью ее название исказили и написали "Кот и горошек". Сейчас ошибку уже исправили.

"Почитайте украинскую сказку" Котигорошко ". Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и др. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией, у меня казацкий род", - сказал Вернидуб.

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