"Кот и горошек": Российское издание опозорилось с интервью украинского тренера Вернидуба
Российское издание "Спорт-Экспресс" исказило название украинской народной сказки "Котигорошко" в публикации интервью главного тренера молдавского "Шерифа" Юрия Вернидуба
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Журналист решил подшутить над фамилией Юрия Вернидуба. Украинский тренер ответил, что гордится своей фамилией, которая является казацкой, и посоветовал прочитать украинскую народную сказку "Котигорошко". Однако в расшифровке интервью ее название исказили и написали "Кот и горошек". Сейчас ошибку уже исправили.
"Почитайте украинскую сказку" Котигорошко ". Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и др. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией, у меня казацкий род", - сказал Вернидуб.
- Напомним, 28 сентября "Шериф" под руководством Вернидуба сенсационно победил мадридский "Реал" .
- 1 октября стало известно, что Юрий Вернидуб зарабатывает в "Шерифе" менее 20 тыс. евро в месяц.
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