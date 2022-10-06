Кот-д'Ивуар присоединится к Крымской платформе

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

В Кот-д'Ивуаре Кулеба провел встречи с вице-президентом Тьёмко Мейлие Коне, министерством иностранных дел Кандией Камарой и открыл бизнес-форум с участием более двадцати украинских и ивуарийских компаний.

Кот-д'Ивуар объявил о решении присоединиться к Крымской платформе. Кроме того, страны договорились активизировать сотрудничество в сфере безопасности, цифровизации, образования и сельского хозяйства.

После визита в Кот-д'Ивуар в рамках африканского турне Дмитрий Кулеба отправился в Гану.

3 октября стартовало первое в истории украинской дипломатии турне главы МИД Украины по странам Африки. Оно продлится до 12 октября. Министр Кулеба начал турне с визита в Сенегал.

Крымская платформа – это международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма, консультационно-координационный формат, созданный по инициативе президента Украины. Целью платформы является повышение эффективности международного реагирования на длительную оккупацию Крыма, ответы на рост угроз безопасности, усиление международного давления на кремль, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижение главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине. Группы поддержки Крымской платформы созданы в Парламентской ассамблее НАТО, сеймасе Литвы и сейме Латвии.

В этом году второй саммит Крымской платформы проходил в онлайн-формате

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