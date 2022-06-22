Косвенные потери украинского АПК составляют $23,3 млрд, – исследование
Исследователи подсчитали сумму недополученных из-за российской войны доходов украинских аграриев: на 9 июня она достигла $23,3 млрд
Об этом свидетельствует исследование "Обзор косвенных потерь от войны в сельском хозяйстве Украины" Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE Institute) и Министерства агополитики.
Согласно ему, косвенные потери сельского хозяйства от полномасштабного вторжения РФ с 24 февраля по 9 июня составляют $23,3 млрд.
Наибольшие потери Украина понесла от блокады морских прортов и удешевление агропродукции в результате этого – $11,9 млрд или около половины косвенных убытков.
"Из-за блокады портов военно-морскими силами РФ Украина столкнулась с перенасыщенностью внутреннего рынка экспортно-ориентированной продукции и почти четырехкратным удорожанием экспортной логистики. Это привело к уменьшению цен внутри страны на основные экспортно-ориентированные культуры более чем на 30%", - объясняют. авторы исследования.
Так, цены на продовольственную пшеницу в Украине на условиях самовывоевания за время войны с РФ уменьшились на 35% - с $297/тонна до $192/тонна, тогда как за тот же период мировая цена на нее выросла почти вдвое, отмечают исследователи.
Кроме того, с началом вторжения РФ украинские сельхозпроизводители также столкнулись с удорожанием факторов производства, в том числе – удорожанием удобрений и топлива.
При этом прямые потери агросектора после трех месяцев полномасштабной войны России против Украины достигли $4,3 млрд, что составляет около 15% капитала страны, говорится в сообщении.
Прямые потери отражают полное или частичное уничтожение материальных активов, в то время как косвенные – недополученный доход от уменьшения количества производимых товаров и дополнительные расходы производителей из-за войны войны.
- Напомним, по данным опроса , только 6% бизнеса адаптировались к войне.
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