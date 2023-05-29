Об этом сообщает BTU .

По словам Костюк, о реакции фанатов, которые начали свистеть из-за ее отказа пожать руку Сабаленке, стоит поговорить, когда в Украине закончится война.

"Я бы хотела увидеть, как люди на это отреагируют через десять лет, когда война завершится. Думаю, они будут чувствовать себя не очень приятно от того, как они поступили", - убеждена Костюк, которая в первом круге уступила выступающей на теннисистке из Беларуси, которая выступает на Открытом чемпионате Франции в нейтральном статусе.

Костюк добавила, что уже давно объявила о решении не подавать руки россиянам и белорусам, когда с ними встречается на корте, и не изменит своей позиции.

"Я говорила, что не стану этого делать, и я не знаю, почему люди думают, что я внезапно изменю свое мнение", – удивилась Костюк.

Она подчеркнула, что Сабаленка ни разу не осудила войну, и раскритиковала журналистов, избегающих прямых вопросов по агрессии РФ против Украины к российским и белорусским теннисистам.

"Она никогда не говорила, что лично не поддерживает войну. Мне кажется, что журналистам следует спрашивать этих игроков о том, кому они желают победы в войне. Я не уверена, что они скажут, что хотят, чтобы победила Украина. Я лично знаю представителей тенниса, поддерживающих войну", - рассказала Костюк.