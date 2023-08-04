Костюк не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Вашингтоне
Украинская теннисистка Марта Костюк уступила в четвертьфинале турнира WTA в США россиянке Людмиле Самсоновой
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В пятницу, 4 августа, Костюк, занимающая в мировом рейтинге 34 место, проиграла Самсоновой (18), выступающей на турнирах Женской теннисной ассоциации в нейтральном статусе, со счетом 4:6, 2:6.
Как в Вашингтоне выступила Свитолина
Другая украинская теннисистка – Элина Свитолина – также дошла на турнире в США до четвертьфинала . Она 4 августа уступила американке Джессике Пегуле - 4:6, 6:3, 6:4.
Результат
Турнир WTA в Вашингтоне
1/4 финала
4 августа
Людмила Самсонова – Марта Костюк (Украина) 4:6, 2:6
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