Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В пятницу, 4 августа, Костюк, занимающая в мировом рейтинге 34 место, проиграла Самсоновой (18), выступающей на турнирах Женской теннисной ассоциации в нейтральном статусе, со счетом 4:6, 2:6.

Как в Вашингтоне выступила Свитолина

Другая украинская теннисистка – Элина Свитолина – также дошла на турнире в США до четвертьфинала . Она 4 августа уступила американке Джессике Пегуле - 4:6, 6:3, 6:4.

Результат

Турнир WTA в Вашингтоне

1/4 финала

4 августа

Людмила Самсонова – Марта Костюк (Украина) 4:6, 2:6