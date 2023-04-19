Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Об объединении усилий для того, чтобы вернуть домой украинских детей, которых Россия продолжает похищать тысячами, шла речь во время встречи Костина с главой подкомитета палаты представителей конгресса США по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде Биллом Китингом. Также к встрече присоединилась посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Должны ужесточить дипломатическое давление на режим РФ, чтобы заставить его сотрудничать с международными организациями для возвращения украинских детей. С Путиным, теперь официально обвиняемым в военных преступлениях, и другими должностными лицами преступного режима следует вести соответствующим образом", - отметил Андрей Костин.