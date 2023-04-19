Костин в США: Должны усилить дипломатическое давление на режим РФ, чтобы вернуть домой похищенных украинских детей
Во время рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки генпрокурор Украины Андрей Костин обсудил объединение усилий с партнерами по возвращению украинских детей
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Об объединении усилий для того, чтобы вернуть домой украинских детей, которых Россия продолжает похищать тысячами, шла речь во время встречи Костина с главой подкомитета палаты представителей конгресса США по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде Биллом Китингом. Также к встрече присоединилась посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Должны ужесточить дипломатическое давление на режим РФ, чтобы заставить его сотрудничать с международными организациями для возвращения украинских детей. С Путиным, теперь официально обвиняемым в военных преступлениях, и другими должностными лицами преступного режима следует вести соответствующим образом", - отметил Андрей Костин.
- 17 марта 2023 г. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Он подозревается в незаконной депортации украинского населения, в том числе детей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.47
Покупка 37.47Продажа 38.24
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное