Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Костин в интервью Укринформу .

Сообщается, что дискуссия по формуле Спецтрибунала продолжается, но прогресс есть – в прошлом году партнеры сомневались в необходимости трибунала, а сейчас уже обсуждается его формат.

"Есть две модели. Первая предусматривает международный договор. Она проста с точки зрения того, что на уровне международного права страны, подписавшие такой договор, могут применить любую практику, которая существовала до того, начиная с Нюрнберга. Проблема такого международного договора касается наличия политической воли в тех странах, которые поддерживают идею трибунала. Если применять модель Спецтрибунала, построенную на международном договоре, то она предусматривает необходимость ратификации в парламентах этих стран. То есть можно подписать договор с исполнительной властью страны, но законодательная власть должна его подтвердить", - объяснил генпрокурор и добавил, что это тоже может длиться долго.

Еще одна модель построена на соглашении между генеральным секретарем ООН и Украиной, но для этого должна быть поддержка.

"Мы ведь все понимаем, что через Совет Безопасности ООН из-за позиции определенных стран решение о создании Спецтрибунала может не пройти. Поэтому сейчас у нас обсуждаются два варианта - это международный трибунал, созданный на основании резолюции Генеральной ассамблеи ООН, а другое предложение - об интернационализированном трибунале, предусматривающем в его составе украинских и иностранных судей, которые будут действовать на базе украинского права", - подытожил Костин.

Что касается привлечения к ответственности президента России Владимира Путина, то есть определенные сложности, говорит генеральный прокурор.

"Он имеет иммунитет, и есть две базовые позиции, работая с которыми, думаю, мы найдем результат. Заочное осуждение возможно. В этом и отличие Спецтрибунала от МУС. Последний не может судить заочно. А трибунал - может. Украинский народ не должен долго. ждать", - сказал Костин.

Также генпрокурор рассказал, что выводы досудебного расследования авиакатастрофы вертолета в Броварах на Киевщине, в которой погибло руководство МВД, будут сообщены в ближайшее время. Версия диверсии не подтвердилась.

Что известно о создании спецтрибунала над РФ

Потребность в создании спецтрибунала возникла потому, что Международный уголовный суд в Украине владеет юрисдикцией только в отношении совершенных российскими террористами преступлений геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Агрессию России расследовать он не может – Украина не подписала в свое время Римский статут Международного уголовного суда, а РФ в 2016 году отозвала свою подпись. Возможности ООН по данному вопросу тоже ограничены. Именно поэтому возникла идея создать спецтрибунал, который получит юрисдикцию расследовать совершенное Россией преступление против мира, позволит преследовать в судебном порядке руководство РФ и не даст ему избежать ответственности.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели саммит 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ.

В июне Офис президента сообщил, что эту идею поддержали уже 38 стран .

13 июня Зеленский поручил наработать проект резолюции Генассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала за преступления РФ против Украины, а 1 июля ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала.

Четвертая рабочая встреча координационной группы по разработке модели создания трибунала состоялась 30 июня в Варшаве.

Парламентская ассамблея ОБСЕ 1 июля одобрила резолюцию украинской делегации по действиям ОБСЕ в условиях российской вооруженной агрессии. в которой поддержало создание спецтрибунала по привлечению россиян к ответственности за военные преступления в Украине.

3 июля в Гааге открыли международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, что станет первым шагом к возможному трибуналу для руководства страны-агрессоры.

10 июля заместитель главы Офиса президента по вопросам судов Андрей Смирнов заявил , что наша страна не соглашается с так называемым гибридным трибуналом для РФ, ведь это может привести к тому, что юридическая оценка войны сведется к уровню межгосударственного конфликта.