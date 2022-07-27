Костин блокировал судебную реформу, когда возглавлял комитет Рады, - юрист Жернаков

Об этом заявил юрист и председатель правления фонда DEJURE Михаил Жернаков в эфире Еспресо.

"Самое важное для меня, что господин Костин в должности председателя правового комитета Рады всячески блокировал судебную реформу. Еще в начале прошлого года на рождественские праздники полностью переписали закон о Высшей квалификационной комиссии судей, вернув нормы о том, что фактически судейская мафия должна руководить конкурсом в ВККС", - сказал он.

Жернаков добавил, что очень сложно было обратно вернуть оригинальную редакцию закона.

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"Также более 15 месяцев Костин ни разу не поставил в повестку дня комитета рассмотрение законопроекта о ликвидации враждебного Окружного админсуда города Киева, который почти занес в реестр судебных решений свое решение о возвращении Януковича на пост президента Украины 16 февраля этого года, и это на последних сантиметрах буквально остановили. Человек, имеющий такой послужной список - теперь у нас генпрокурор", - подытожил юрист.

27 июля Верховная Рада проголосовала за назначение генеральным прокурором выдвинутого президентом Владимиром Зеленским нардепа от "Слуги Народа", главу парламентского комитета по правовой политике Андрея Костина.