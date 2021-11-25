Костел святого Николая в Киеве отреставрируют до конца года, - Найем
Национальный дом органной и камерной музыки назначил ООО "Укрспецреставрация" подрядчиком, который до конца 2021 года реставрирует Костел святого Николая в Киеве, пострадавший в результате пожара
Об этом сообщил в Facebook адвокат Масси Найем.
По данным Найема, работы планируют провести за 19,4 млн грн – дешевле, чем было запланировано. Проектно-сметная документация предусматривала стоимость работ в размере 21 909 840 грн.
Всю сумму подрядчику уплатят за счет благотворительных взносов.
- Напомним, 3 сентября в Киеве загорелся Костел святого Николая: огонь повредил заднюю часть здания, орган и внутреннюю отделку.
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