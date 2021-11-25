Костел святого Николая в Киеве отреставрируют до конца года, - Найем

Об этом сообщил в Facebook адвокат Масси Найем.



По данным Найема, работы планируют провести за 19,4 млн грн – дешевле, чем было запланировано. Проектно-сметная документация предусматривала стоимость работ в размере 21 909 840 грн.



Всю сумму подрядчику уплатят за счет благотворительных взносов.

Напомним, 3 сентября в Киеве загорелся Костел святого Николая: огонь повредил заднюю часть здания, орган и внутреннюю отделку.