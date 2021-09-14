Костел Святого Николая в Киеве начнут восстанавливать в октябре: собрали 15,7 млн грн

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Отмечается, что сейчас костел имеет предварительное заключение ГСЧС, но еще нужно получить заключение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"После этого будет проведена экспертиза аварийного состояния, которая станет основанием для составления проектно-сметной документации. С учетом минимальных сроков получения всех надлежащих заключений экспертов, работы в костеле начнутся в середине октября", - заявили в Минкульте.

Так, по состоянию на 17:00 14 сентября на счетах Национального дома органной и камерной музыки Украины 15,7 млн грн.



Напомним, что в Киеве вечером, 3 сентября, загорелся Костел Святого Николая.

4 сентября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил о сборе средств на восстановление костела Святого Николая, который пострадал в результате пожара.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу обеспечить проведение реставрации в костеле Святого Николая в Киеве.

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